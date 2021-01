Bitcoin-Group-Aktie: Das sah schon mal besser aus!

Obwohl der Bitcoin in den letzten Tagen mit einer nicht von der Hand zu weisenden Korrektur zu kämpfen hatte, ist uns der ganz große Crash bisher noch erspart geblieben. Die Kryptowährung fiel von knapp 42.000 US-Dollar im Tief fast bis auf 30.000 Dollar zurück.

Am gestrigen Mittwoch erholte der Bitcoin sich wieder spürbar und legte bis zum Handel am Abend um knapp drei Prozent auf 35.800 Dollar zu. Das ist weiterhin ein mehr als ansehnliches Niveau und mehr als vier Mal so hoch wie noch im vergangenen Jahr zu dieser Zeit. Profitieren kann von dem positiven Trend auch die Bitcoin-Group-Aktie.

Die Bitcoin Group betreibt den größten deutschen Marktplatz für den Handel von Kryptowährungen. Die Aktie des Unternehmens reagierte dadurch in der Vergangenheit stets sehr direkt auf Kursbewegungen bei Bitcoin und Co. Am Mittwoch kam die Erholung an den Kryptomärkten allerdings nicht bei der Bitcoin-Group-Aktie an.

Stattdessen büßte diese leicht um 0,34 Prozent ein und fiel dadurch bis auf 57,90 Euro zurück. Auf diesem Niveau knapp unter der 60-Euro-Marke scheint sich mehr und mehr ein Abwärtstrend abzuzeichnen. Der weitere Verlauf lässt sich aber nur schwierig vorhersagen.

Letzten Endes wird die Bitcoin-Group-Aktie auch in Zukunft stark vom Bitcoin-Kurs abhängig sein. Jegliche Versuche, den weiteren Kursverlauf anhand der Charttechnik vorhersagen zu wollen, sind dadurch zum Scheitern verurteilt. Sobald es Neuigkeiten von den digitalen Währungen gibt, hat die Charttechnik schlicht nichts mehr zu melden.

Wie es mit dem Bitcoin in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, lässt sich ebenfalls kaum vorhersagen. Die Meinungen darüber gehen auch bei Experten weit auseinander. Die einen warnen vor dem Platzen einer Blase, andere sehen schon jetzt Kurse im sechsstelligen Bereich auf uns zukommen. Wer am Ende Recht behält, wird spätestens die Zeit zeigen.





