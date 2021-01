Bitcoin-Group-Aktie: Das reicht noch nicht!

Beim Bitcoin herrscht derzeit Katerstimmung. Nachdem die Kryptowährung zeitweise die Marke von 40.000 US-Dollar deutlich überspringen und neue Rekorde aufstellen konnte, sahen wir in der laufenden Woche eine heftige Korrektur. Jene warf die Kryptowährung bis Dienstag auf rund 33.500 Dollar zurück. Im Tief ging es sogar bis auf 31.000 Dollar abwärts.

Auswirkungen hat das auch auf den Kurs der Bitcoin-Group-Aktie, welche zuletzt ebenfalls mit hohem Tempo in Richtung Kurskeller ging. Das 52-Wochen-Hoch bei 84,80 Euro scheint für den Moment unerreichbar zu sein. Daran ändern grüne Vorzeichen im gestrigen Handel nichts.

Am Dienstag konnte die Bitcoin-Group-Aktie sich um immerhin 5,44 Prozent verbessern. Mit Blick auf den Bitcoin, von dessen Kurs die Aktie zu weiten Teilen abhängig ist, ist das alles andere als selbstverständlich. Ein Anfang ist seitens der Bullen gemacht. Das reicht aber noch lange nicht aus, um jetzt schon einen anhaltenden Aufwärtstrend herbeireden zu können.

Es ging bis auf 58,10 Euro aufwärts, womit die Kurse sich unter einem wichtigen Widerstand knapp unter der Marke von 60 Euro bewegen. Solange diese Linie nicht durchbrochen werden kann, spricht vieles für eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Das gilt vor allem deshalb, weil die Korrektur bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen sich noch fortsetzen könnte.

Lassen Bitcoin und Co. im heutigen Handel weiter Federn, so werden die Kursverluste bei der Bitcoin-Group-Aktie sich höchstwahrscheinlich fortsetzen. Der Titel könnte es dann recht schnell wieder mit der 50-Euro-Marke zu tun bekommen und von dort noch sehr viel weiter in Richtung Süden segeln.

In Stein gemeißelt ist das freilich noch nicht. Die meisten Anleger dürften für den Moment aber eine abwartende Haltung einnehmen und darauf warten, dass der Sturm sich gelegt hat. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Kauflaune in den nächsten Tagen eher verhalten ausfallen dürfte. Allerdings kann sich in diesem spekulativen Sektor die Ausgangslage auch gerne mal über Nacht vollständig ändern.





