Bitcoin-Group-Aktie: Was für eine Zitterpartie!

Nach heftigen Schwankungen scheint der Kurs des Bitcoin sich dieser Tage etwas zu beruhigen. In der laufenden Woche bewegt die Kryptowährung sich mehr oder weniger stabil rund um die Marke von 36.000 US-Dollar. Wie immer wirkt sich die Entwicklung beim Bitcoin direkt auf den Kurs der Bitcoin-Group-Aktie aus.

Jene konnte am Dienstag von grünen Vorzeichen bei der namensverwandten digitalen Währung profitieren und sich um immerhin 1,36 Prozent verbessern. Bei Handelsschluss lag der Kurs bei 59,80 Euro, zeitweise spielte das Papier mit dem Überschreiten der 60-Euro-Marke. Insgesamt zeigte die Aktie sich deutlich stabiler als an den Tagen zuvor.

Noch ist zu wenig Zeit ins Land gezogen, um schon von einer endgültigen Bodenbildung reden zu können. Das zeigte sich nachbörslich am Dienstag überdeutlich, als die Bitcoin-Kurse in der Nacht wieder unter die wichtige Linie von 36.000 Dollar fielen.

Eine Trendwende ist jederzeit möglich, was die Bitcoin-Group-Aktie zu einem enorm spekulativen Titel macht. Wenngleich die Kursbewegungen zuletzt weniger dramatisch ausfielen, so ist dies letztlich nur eine Momentaufnahme. Neue Signale für den langfristigen Kursverlauf ergeben sich dadurch noch nicht. Es steht weiterhin in den Sternen, was die Aktionäre in den nächsten Tagen und Wochen noch erwartet.

Die Bitcoin-Group-Aktie könnte jetzt weitere Kurssteigerungen sehr gut vertragen. Geht es mit dem Bitcoin in Richtung Norden, könnte das dem Papier zum Überschreiten der 60-Euro-Marke verhelfen, welche über eine charttechnisch nicht zu vernachlässigende Relevanz verfügt. Seit der heftigen Korrektur zu Beginn des neuen Jahres notierten die Anteile allenfalls kurzzeitig über dieser Linie.

Selbst wenn ein Ausbruch in den nächsten Tagen noch gelingen sollte, würde das aber kaum zu mehr Sicherheit für die Anleger sorgen. Eine solche gibt es aufgrund der Abhängigkeit zu den Bitcoin-Kursen schlicht nicht. Wie jene sich weiterentwickeln werden, kann nur abgewartet werden. Indizien finden sich aktuell sowohl für eine neuerliche Rallye als auch einen möglichen Kurssturz.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.