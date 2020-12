Bitcoin-Group-Aktie: Kommt jetzt der nächste Kurssprung?

Während die Börsen in westlichen Gefilden aufgrund der Weihnachtsfeiertage schon seit Mittwoch geschlossen blieben, kam es beim Handel mit Bitcoin zu spektakulären Entwicklungen. Die Kryptowährung sprang in den letzten Tagen nur so von Rekord zu Rekord und konnte sich binnen weniger Tage um mehr als zehn Prozent verbessern.

Zeitweise lag das Plus im Vergleich zu den Kursen vom letzten Mittwoch sogar bei über 20 Prozent. Bis auf mehr als 27.500 US-Dollar konnte der Bitcoin klettern, bevor es schließlich zu einer ersten Korrektur kam. Jene beförderte die Kurse wieder auf rund 26.450 Dollar zurück.

Unter dem Strich ist das noch immer ein sattes Plus. Jetzt stellt sich die große Frage, wie die Bitcoin-Group-Aktie darauf nach Börsenstart reagieren wird. Das Papier folgte den Kursen der Kryptowährungen in den letzten Monaten immer recht schnell, sodass prinzipiell viel für neuerliche Kursaufschläge spricht.

Allerdings steht der Handel mit Bitcoin am Montag natürlich nicht still. Es ist nicht auszuschließen, dass die am Sonntag begonnene Korrektur sich weiter fortsetzen wird. Das könnte dann auch den Kurs der Bitcoin Group unter Druck setzen. Wichtig wird jetzt vor allem sein, wo die Kryptowährung ihren Boden finden wird.

In jedem Fall dürften Bitcoin und Co. eindrucksvoll bewiesen haben, dass es sich bei Kryptowährungen trotz der heftigen Verluste im Jahr 2018 um weit mehr als nur einen vorübergehenden Hype handelt. Das Thema hat durchaus Potenzial, in Zukunft noch für eine handfeste Revolution auf den Finanzmärkten zu sorgen.

Die Bitcoin Group als Anbieter einer der wichtigsten Handelsplattformen für Bitcoin und weitere Kryptowährungen wird in großem Maße profitieren, sollte die Nachfrage nach Bitcoins in Zukunft noch weiter steigen. Auf der anderen Seite leidet sie aber auch jedes Mal, wenn die Kurse in Richtung Süden rutschen. Damit bleibt der Titel bis auf Weiteres hoch spekulativ, aber alles andere als uninteressant.





