Bitcoin-Group-Aktie: Die Angst geht um!

Eigentlich sind die Marktbedingungen für die Bitcoin-Group-Aktie derzeit mehr als gut. Über die Feiertage konnte der Bitcoin so manchen neuen Kursrekord vermelden, was an und für sich immer eine gute Nachricht für das Papier des Betreibers des größten deutschsprachigen Marktplatzes für Kryptowährungen ist.

Am Montag reagierten die Käufer auch zunächst mit ansehnlichen Zugewinnen von mehr als sechs Prozent. Jene wurden aber schon am Dienstag zu weiten Teilen wieder vernichtet, als es mit den Kursen um knapp 5,2 Prozent in die Tiefe ging. Am selben Tag erfreute der Bitcoin sich über weitere leichte Zugewinne.

Es stellt sich also die Frage, was genau die Bitcoin-Group-Aktie derzeit so schwer belastet. Schlechte Nachrichten waren zuletzt nicht aufgetaucht. Denkbar ist aber, dass die fehlenden neuen Kursrekorde beim Bitcoin die Anleger verunsichern. Zwar hält der Kurs der Kryptowährung sich auf einem hohen Niveau. Nach einem kurzen Ausflug über 27.000 US-Dollar wurde eben diese Marke aber nicht mehr überschritten.

Das führt zu Befürchtungen, dass jetzt bald die große Korrektur kommen könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass die Anteilseigner der Bitcoin Group sich auf ein solches Szenario schon frühzeitig vorbereiten. Immerhin dürften viele noch böse Erinnerungen an das Jahr 2018 haben.

Dass der Bitcoin im Tagesverlauf des Dienstags Ausflüge in Richtung 26.000 Dollar unternahm, half da nicht eben weiter. Letztlich ist aber noch längst nicht in Stein gemeißelt, in welche Richtung es langfristig gehen wird. Weitere Kurssteigerungen sind ebenso möglich wie die viel befürchtete Korrektur.

Die Bitcoin-Group-Aktie wird weiterhin vom Bitcoin-Kurs abhängig sein, weshalb Anleger Letzteren genau im Auge behalten. Geht es wieder über 27.000 Dollar, dürften die Verluste von gestern sehr schnell wieder eingeholt werden. Wird ein Bitcoin hingegen für weniger als 26.000 Dollar gehandelt, könnte es zu regelrechten Panikverkäufen kommen. Sicher ist lediglich, dass wir es unverändert mit einem hochspekulativen Papier zu tun haben – mit allen Vor- und Nachteilen.

