Bitcoin Group – die 100-Euro-Frage

Stellen Sie sich einmal vor, ein Unternehmen, das Bitcoins im Wert von rund 20 Millionen Euro sein eigen nennt und ansonsten im ersten Halbjahr 1,77 Millionen Umsatz erzielt hat – sei knapp 500 Millionen Euro wert. Das wäre der Fall, spränge die Bitcoin-Group auf 100 Euro. Weit war es nicht mehr in der zweiten November-Woche, auch im September ging es schon in ähnliche Höhen. Im ersten Halbjahr lieferte die Bitcoin-Group darüber hinaus an Gewinn vor Steuern 1,22 Millionen ab. Auf das Jahr gerechnet scheinen 3 Millionen realistisch. Bei 500 Millionen Börsenwert entspräche das einem KGV von knapp 170. BMW oder VW liegen bei rund 8 bis 9.

Ob man anhand folgender Zahlen also einsteigen will, sei jedem selbst überlassen. Wir hätten da eine Idee und die lautet nicht unbedingt “kaufen”…. Der Bitcoin Group-Konzern vermerkte im ersten Halbjahr 2017 nämlich einen Umsatz von TEUR 1.770, was einer Steigerung von 128,32% im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (1. Hlbj. 2016: TEUR 775) entspricht. Das Ergebnis konnte um 240,16% vor Steuern gesteigert werden; das entspricht TEUR 1.220 im 1. Hlbj. 2017 im Vergleich zu TEUR 359 im 1. Hlbj. 2016.

