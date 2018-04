Bitcoin – Goldman Sachs gewährt Einblicke

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Das Handelsvolumen am Krypto-Markt verhielt sich zuletzt ähnlich wie die Kursentwicklung. Anfang Januar betrug das Handelsvolumen an den Kryptobörsen innerhalb von 24 Stunden in der Spitze 65 Milliarden US-Dollar. Anfang April lag das Volumen im Tief bei 9 Milliarden US-Dollar. Das ist weniger als manche DAX-Werte an einem Tag umsetzen. Zuletzt erholte sich das tägliche Volumen auf 20-30 Milliarden US-Dollar.

Großinvestoren oder Bitcoin-Wale müssen angesichts dieser Volumina also einen anderen Weg gehen, wenn sie größere Positionen tätigen wollen. Denn das Volumen verteilt sich auf zahlreiche Währungspaare zwischen Kryptos und Fiatwährungen sowie die zahlreichen Börsen.Daherist nicht immer die Liquidität für große Orders vorhanden.

Hierzu nutzen finanzstarke Trader oder „Wale“ den OTC-Handel. Diese Handelsplattformen verfügen über höhere Liquidität und die Infrastruktur sehr große Orders abzuwickeln. Ein Anbieter ist Circle, hinter dem Goldman Sachs steht. Im Februar hatte man die Krypto-Börse Poloniex übernommen. Circle-Chef Jeremy Allaire hat dem Buisness Insider nun Einblicke in den Handel gegeben. Zuletzt erhöhte man das Mindestvolumen von 250.000 USD auf 500.000 USD. Das durchschnittliche Volumen einer Order beträgt rund eine Million USD. Circle setzt jedoch auch deutlich größere Orders um, die bis zu 100 Millionen US-Dollar betragen. Allaire geht davon aus, dass wir in Zukunft noch größere Orders sehen. Circle ist dabei nicht der einzige OTC-Handelsplatz. Bitfinex bietet diesen Handel ab einer Order von 100.000 USD an, Kraken ist ebenfalls mit einer eigenen Plattform vertreten.

Bei Circle beträgt das Handelsvolumen derzeit zwei Milliarden USD im Monat. Mit der Übernahme von Poloniex dürfte man das Angebot in der nächsten Zeit weiter ausbauen.