Bitcoin- Future nur noch Formsache?

Ist die Zulassung des Bitcoin- Futures, angezettelt durch die CME Group bereits in trockenen Tüchern und nur noch lediglich Formsache? Der größte Börsenbetreiber der Welt hat bereits auf der eigenen Internetpräsenz sehr genaue Details zu dem geplanten Terminkontrakt bekannt gegeben.Neben der Kontraktgröße sind u.a. ebenfalls die Handelszeiten bereits jetzt schon ausgefeilt. Die Tatsache, dass bereits vor der eigentlichen Zulassung Details derart veröffentlicht werden zeugt von großem Selbstbewusstsein. Ein tatsächliches „Go“ der Regulierungsbehörden steht bis dato immer noch in den Sternen. Die Ankündigung über die Future-Fantasien der CME Group bis zum Jahresende ließen Anleger bereits letzte Woche Dienstag auf Wolke sieben schweben. Der Bitcoin- Future könnte sich als Scheideweg für den digitalen Taler herausstellen. Bei einer Zulassung wäre Bitcoin mit einem Fuß im Mainstream angekommen, der nächste Schritt würde vermutlich durch einen ETF dann sehr schnell folgen. Eine Ablehnung käme einer bitterbösen Überraschung gleich, was für Kursrücksetzer sorgen dürfte.