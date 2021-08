Bitcoin-Future: ausgereizt

Der Bitcoin-Future konnte allen Erwartungen entgegen die Hürde von 45.000 USD rasch meistern, ist in dieser Woche aber an seine technischen Grenzen gestoßen und könnte nun in eine Konsolidierung übergehen. Noch hält sich die Kryptowährung tapfer auf hohem Niveau knapp unterhalb von 50.000 USD auf.

Nachdem zwischen Mitte Mai und Mitte Juli eine monatelange Konsolidierung im Bereich der mittelfristigen Supportzone von 28.816 US-Dollar beim Bitcoin-Future vollzogen wurde, kam es anschließend zu äußerst dynamischen Zugewinnen zunächst an den EMA 200, später an die markante Hürde von 45.000 US-Dollar. Diesen Widerstand knackte das Paar problemlos und stieg infolgedessen zu Beginn dieser Woche über 50.000 US-Dollar an, erreichte aber sogleich auch das 61,8 % Fibonacci-Erholungsziel und damit eine potenzielle Trendwendezone.

Kursmuster schicken Warnung voraus

Die aktuelle Wochenkerze mahnt bereits zur Vorsicht, auf der Oberseite ist ein langer Schatten zu erkennen und weist auf Gewinnmitnahmen hin. Sollten sich diese weiter fortsetzen und der Bitcoin unter 49.300 US-Dollar zurückfallen, kämen rasch Abschläge auf 48.000 US-Dollar ins Spiel, darunter rund 45.000 US-Dollar. Ein Ende der Konsolidierung könnte aber erst im Bereich von 42.360 US-Dollar anstehen. Das wird sich allerdings erst noch im Laufe der nächsten Tage zeigen. Für die Fortsetzung der Gewinnserie müsste der Bitcoin dagegen mindestens über 53.000 US-Dollar springen, dies würde weitere Zugewinne an 56.060 und darüber 58.649 US-Dollar erlauben zu vollziehen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 50.000 // 50.636 // 51,567 // 53.166 US-Dollar Unterstützungen: 48.866 // 48.000 // 46.772 // 45.907 US-Dollar

Fazit

Um von der Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers zumindest auf 45.000 US-Dollar beim Bitcoin zu profitieren, sollte erst ein Bruch von 48.000 US-Dollar abgewartet werden. Ein weiteres Ziel läge sogar bei 42.360 US-Dollar für das Paar nach Beginn der zu favorisierenden Konsolidierung. Zum Einsatz könnte dann das gehebelte Mini Future Short Zertifikat WKN VQ7Y9V zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von 35 Prozent am ersten Zielpunkt. Entsprechend dürfte der Schein bei Umsetzung der Idee am Ende bei 14,07 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung kann oberhalb der aktuellen Monatshochs von 50.636 US-Dollar angesetzt werden, daraus leitet sich ein ungefährer Ausstiegskurs von 9,22 Euro im Schein ab.

Strategie für fallende Kurse WKN: VQ7Y9V

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 11,35 - 11,45 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 61.520,19 US-Dollar

Basiswert: Bitcoin-Future KO-Schwelle: 52.470,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 49.589 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 14,07 Euro Hebel: 4,9

Kurschance: + 35 Prozent Quelle: Vontobel

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

