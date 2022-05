Bitcoin-Future: Weiter absturzgefährdet

Seit dem Kursrutsch auf eine Unterstützung aus 2021 um 29.313 Dollar Anfang Mai konsolidiert der Bitcoin-Future grob seitwärts und sucht zunächst nach einer Richtung. Nach einem vorausgegangenen Trendbruch sind weitere Abschläge aber stark anzunehmen, wenn die aktuelle Spanne zur Unterseite aufgelöst wird.

Am 10. November letzten Jahres markierte der Bitcoin-Future noch mit 69.000 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, stieß an dieser Stelle jedoch auf seine obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung und ist infolgedessen zur Unterseite abgeprallt. Nach einem Rückfall an die untere Begrenzung um 32.950 US-Dollar gelang es in diesem Jahr eine Erholungsrallye zurück an 48.234 US-Dollar zu vollziehen und damit den vorausgegangenen Abschwung auszukonsolidieren. Der Abwärtsdruck blieb allerdings hoch und schickte den Bitcoin Anfang dieses Monats in den Bereich der markanten Horizontalunterstützung aus Anfang 2021 um 29.313 US-Dollar runter. Aktuell versucht sich der Bitcoin in diesem Bereich zu stabilisieren und könnte sogar eine kurzfristige Gegenreaktion im Rahmen eines Rebounds vollziehen. Anschließend allerdings sind weitere Verluste stark anzunehmen.

Rebound möglich

Sollte die laufende Seitwärtsspanne zur Oberseite aufgelöst werden, könnte ein Anstieg von 34.324 Dollar und darüber an 34.959 US-Dollar einsetzen und die vorausgegangenen Verluste etwas eindämmen. Anschließend aber könnte sich das übergeordnete Verkaufssignal wieder bemerkbar machen und den Bitcoin in den runden Kursbereich von 20.000 US-Dollar abwärts drücken. Dies entspräche den Hochs aus 2017 und würde sich entsprechend gut für ein Short-Investment anbieten. In bullisches Fahrwasser kehrt das Kryptopaar dagegen erst oberhalb von 40.000 US-Dollar zurück, im Zuge dessen wären Zugewinne an 42.178 und rund 45.000 US-Dollar denkbar.

Bitcoin-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 30.725 // 32.148 // 34.955 // 36.315 US-Dollar Unterstützungen: 28.615 // 25.401 // 22.705 // 19.918 US-Dollar

Fazit

Idealerweise steigt der Bitcoin demnächst an und vollzieht einen Rebound zurück zum 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 34.963 US-Dollar. Dort wurde sich anschließend ein Short-Ansatz beispielsweise über das Mini Future Short Zertifikat WKN VV2DCK anbieten, Ziele wären dann im aktuellen Kursbereich um 29.113 Punkten zu suchen, darunter bei glatt 20.000 US-Dollar. Bei einem direkten Durchbruch zur Unterseite würde Investoren über den vorgestellten Schein bereits eine Renditechance von 115 Prozent winken. Ziel des Scheins in sämtlichen Fällen läge bei 16,71 Euro. Für den zweiten Fall könnte eine Verlustbegrenzung knapp oberhalb von 31.750 US-Dollar angesetzt werden, dies entspräche einem Stopp-Kurs im Schein von 5,68 Euro. Solange die aktuelle Handelsphase anhält, ist der Bitcoin-Future als neutral anzusehen.

Strategie für fallende Kurse WKN: VV2DCK

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 8,53 - 8,63 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 37.799,91 US-Dollar

Basiswert: Bitcoin-Future KO-Schwelle: 32.120,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 29.683,02 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 16,71 Euro Hebel: 3,9

Kurschance: + 115 Prozent Quelle: Vontobel

