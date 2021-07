Bitcoin: Fragiles Chartbild

Zu Beginn dieser Woche haben die Finanzmärkte ordentlich Federn lassen müssen, darunter auch die Kryptowährung Bitcoin. Der Wert markierte zudem ein frisches Monatstief und steuert zielstrebig auf seine mittelfristige Verkaufsmarke zu.

Nach dem massiven Kurssturz aus Mai dieses Jahres unter die Nackenlinie einer vorausgegangenen SKS-Formation um 45.000 US-Dollar ging es steil abwärts, erst um 30.930 US-Dollar konnte sich der Bitcoin für die folgenden Monate in einer abnehmenden Seitwärtsspanne stabilisieren. Allerdings fängt auch diese an zu bröckeln und gab im gestrigen Handel Abwärtspotenzial an knapp 30.000 US-Dollar frei. Für den mittelfristigen Kursverlauf der Kryptowährung Bitcoin ist die Supportzone um 28.816 US-Dollar nun entscheidend. Sollte diese Marke nämlich gerissen werden, würde eine sehr viel größere SKS-Formation aktiviert werden.

Auf erhöhte Vola einstellen

Solange sich der Bitcoin zwischen 28.816 und dem EMA 50 bei aktuell 35.711 US-Dollar aufhält, bleibt der Wert technisch als neutral zu bewerten. Ein Bruch der mittelfristigen Supportzone würde allerdings die übergeordnete und seit Anfang dieses Jahres im Aufbau befindlichen SKS-Formation aktivieren und würde sofortiges Korrekturpotenzial an 25.000, darunter an 19.970 US-Dollar freisetzen. Für diesen Fall könnte dann das Mini Future Short Zertifikat WKN VQ8WT2 zum Einsatz kommen. Für einen kleinen Hoffnungsschimmer dürfte allerdings erst ein Kurssprung über den 200-Tage-Durchschnitt bei 39.372 US-Dollar sorgen. In diesem Szenario ließe sich anschließend Aufwärtspotenzial zurück an die einstiege Nackenlinie um 45.000 US-Dollar ableiten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 32.454 // 34.267 // 35.711 // 36.638 Unterstützungen: 30.128 // 29.507 // 28.816 // 27.535

Fazit

Um von einem Verkaufssignal an 25.000 und 19.970 US-Dollar zu profitieren, sollte erst ein Wochenschlusskurs unterhalb von 28.816 US-Dollar abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich beispielshalber über das Mini Future Short Zertifikat WKN VQ8WT2 eine Rendite von bis zu 60 Prozent herausholen, entsprechend dürfte der Wert des Scheins auf 19,83 Euro zulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 31.000 US-Dollar in diesem Szenario allerdings nicht unterschreiten, daraus leitet sich ein vorläufiger Stopp-Kurs im Zertifikat von 10,46 Euro ab.

Strategie für fallende Kurse WKN: VQ8WT2

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 11,59 - 11,70 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 43.324,79 US-Dollar

Basiswert: Bitcoin-Future KO-Schwelle: 36.930,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 30.731 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 19,83 Euro Hebel: 2,3

Kurschance: + 60 Prozent Quelle: Vontobel

