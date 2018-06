Bitcoin - Facebook und Coinbase mit heißem Gerücht

Wer seit einigen Jahren oder Jahrzehnten am Aktienmarkt unterwegs ist, hat sich beim Einstieg in die Kryptowelt die Augen gerieben. Die Gebühren bei vielen Börsen sind im Vergleich zum Aktienhandel enorm hoch. Bei Coinbase zahlt man derzeit bis zu vier Prozent für den Kauf. Kein Wunder, dass die Börsen enorm profitabel sind und Aktien wie die Bitcoin Group – Morgan Stanley bietet ein Faktor-Zertifikat mit der WKN MF28YU an - im vergangenen Jahr durch die Decke gingen. Nun geht ein Gerücht viral, nach dem Facebook möglicherweise nach dem Branchenprimus Coinbase greift.

