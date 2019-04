Bitcoin, Ethereum und Co. – die Jugend geht voran

Millennials gelten seit langem als Zielmarkt für Finanzunternehmen. Da immer mehr Mitglieder der Generation Y zu einem einflussreichen Teil der Arbeitskräfte und damit der Weltwirtschaft werden, entstehen neue Trends, die ihre innovativen Eigenschaften und neuen Wünsche einbeziehen. Ein Bereich, der aufgrund dieser Generation potenziell dramatisch an Popularität gewinnen wird, ist der Krypto-Bereich , wie eine kürzlich von eToro US in Auftrag gegebene Umfrage zeigt.eToro-Umfrage bestätigt, dass Millennials den Umstieg von Aktien auf Kryptowährungen anführen

● 43 % der millennialen Online-Trader sagen, dass sie mehr Vertrauen in Kryptowährungen haben als in die Börse

● 71 % der Millennials würden in Kryptowährungen investieren, wenn sie von traditionellen Finanzinstituten angeboten würden

● Die Hälfte aller Online-Investoren äußerten Interesse an einer Krypto-Zuteilung in ihren 401.000 (Pensions-)Plänen

Der Umfrage zufolge wären Millennials viel eher geneigt, den Krypto-Bereich zu betreten, wenn solche Dienste von traditionellen Institutionen angeboten würden und bestehende Krypto-Trader würden mehr Geld in Kryptowährungen investieren, wenn dies der Fall wäre. Darüber hinaus haben die Mitglieder der Generation Y erklärt, dass sie das Vertrauen von Aktien in Richtung Kryptowährungen verlagern. Fast die Hälfte der befragten Millennials haben angegeben, dass sie mehr Vertrauen in Kryptowährungen haben als in traditionellen Märkten.

Neue Generation, neue Investitionsziele

Die von dem unabhängigen Forschungsunternehmen Provoke Insights durchgeführte Umfrage umfasste mehr als 1.000 Amerikaner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren und befragte sie zu ihren Trading- und Investitionsgewohnheiten und -wünschen. Während die Ergebnisse deutlich zeigten, dass Millennials sich mehr für Kryptowährungen begeistern, zeigten auch ältere Generationen Interesse an dem aufstrebenden Finanzsektor. Tatsächlich gaben 59 % aller Befragten an, dass sie in Kryptowährungen investieren würden, wenn sie von einem traditionellen Finanzinstitut wie TD Ameritrade, Fidelity oder Charles Schwab angeboten würden.

“Wir sehen den Beginn eines Generationswechsels im Vertrauen von traditionellen Börsen hin zu Krypto-Börsen”, sagt Guy Hirsch, Geschäftsführer von eToro US. “Die Erfahrung jüngerer Investoren mit der Börse hat einen großen Vertrauensverlust mit dem Fall von Lehman Brothers wegen unverantwortlicher Praktiken und der schlimmsten Rezession seit der Weltwirtschaftskrise mit sich gebracht. Da immer mehr Investoren über die Vorteile der Blockchain aufgeklärt werden, werden wir diesen Trend weiter verfolgen.”

Einen Mittelweg finden

Während die Mehrheit der befragten Millennials ihre Unterstützung für Kryptowährungen zum Ausdruck brachte, gaben 77 % der Befragten der Generation X an, dass sie noch mehr Vertrauen in die Börse haben. Dieser Glaube an traditionelle Märkte steht im Einklang mit ihrer Neigung, in Kryptowährungen zu investieren, wenn sie von einem bekannten, etablierten Finanzinstitut angeboten werden. Dies könnte eine neue Gelegenheit für traditionelle Institutionen darstellen: Die Aufnahme von Kryptowährungen in ihr Angebot könnte neue, millenniale Investoren anziehen und ältere Investoren ermutigen, ihre bestehenden Portfolios zu erweitern.

Aber das Interesse an Kryptowährungen endet nicht bei proaktiven Investitionen. Die Umfrage zeigte auch, dass 74 % der Krypto-Trader und 45 % derjenigen, die keine Kryptowährungen traden, sich einen Teil ihrer 401k (Pensions-)Pläne für Krypto-Anlagen wünschen. “Während es in 401k-Portfolios eindeutig eine Nachfrage nach Krypto-Anlagen gibt, gibt es eine Reihe von regulatorischen und Marktänderungen, die eintreten müssen, bevor sie zu einem etablierten Angebot werden. Wir müssten dafür sorgen, dass mehr Berater in Krypto-Anlagen ausgebildet werden und es ihnen leicht fällt, ihren Kunden zu empfehlen, von den traditionellen Aktienmärkten in Krypto-Märkte zu wechseln. Der Einzug in die traditionellen Märkte wird auch durch die Zulassung von ETFs unterstützt, die Krypto-Anlagen verfolgen. An diesem Punkt könnten wir Krypto-Angebote in 401k Portfolios sehen”, sagte Hirsch abschließend.

Die Krypto-Welle reiten

Der vielleicht wichtigste Aspekt der eToro-Umfrage ist, dass traditionelle Finanzwirtschaft und Kryptowährungen nicht an den entgegengesetzten Enden des Spektrums liegen müssen. Die Kombination des wahrgenommenen Vertrauens traditioneller Institutionen mit der Anziehungskraft des Krypto-Marktes könnte die Formel sein, die Finanzunternehmen helfen wird, neue Kunden zu gewinnen, während der Krypto-Markt einen Schub erhält. Die Krypto-Gezeiten nehmen zu, und Finanzinstitute, die auf der Welle reiten, könnten an die Spitze kommen.

Quelle: etoro, eigene