Bitcoin/Ethereum - Wichtiger Schritt für die Bullen!

Im gestrigen Handel können sich die Bitcoin Bullen über das letzte Zwischenhoch absetzen und befinden sich nun am Allzeithoch, welches wir in Welle iii in Orange ausgebaut hatten. Wir werten dies als positives Signal und haben die Chancen der Alternative auf 42% reduziert. Bis jetzt machen die Bullen seit dem Anlaufen der $50000 Region keine schlechte Figur.

Auch die Indikatoren können sich gut erholen. Primärerwartung ist weiterhin ein Ausbruch in Richtung $75000 und die Bullen bringen sich sukzessive in eine bessere Position.

Sollten wir es schaffen, über dem bisherigen Allzeithoch bei $61699 auszubrechen, ist von einer Beschleunigung der Aufwärtsbewegung auszugehen. Man kann hier mit Entry Orders über diese Marke arbeiten, wenn man sich dem Risiko eines Einstieges am Allzeithoch bewusst ist und den Markt entsprechend genau beobachten kann. Ein solcher Einstieg ist eher etwas für Risikofreudige.



Ethereum kann sich im gestrigen Handel ebenfalls solide absetzen, und wir haben die Chance eines bullischen Ausbruchs auf 45% erhöht. Mit diesem Schritt können sich die Indikatoren erholen und es könnte sein, dass die Bullen das Comeback schaffen.

Anders als im Bitcoin ist momentan die Primärerwartung ein Anlaufen der $1100 Region. Brechen wir über dem Hoch der Welle (b) in Blau aus, würde sich die bullische Erwartung wie hinterlegt durchsetzen, und Ethereum würde mit Bitcoin gleichziehen. Trotz allem befindet sich bei der $2000 Marke noch einmal ein harter Widerstand, der bisher noch nicht geknackt werden konnte und der die Bullen vor Probleme stellen könnte.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein?

Anmeldung: www.hkcmanagement.de