Bitcoin/ Ethereum - Wann kommt der Wasserfall Absturz?

Wenn ich heute durch die Medienlandschaft schaue, häufen sich die „wir haben euch gewarnt“ „Wir wussten es schon damals“ Artikel.

Mit Verlaub, aber hinterfragen Sie sich selbst einmal, wer hat wirklich gewarnt oder auch nur den Funken von Vorahnung gehabt das dieser Abverkauf im Kryptobereich kommen wird?

Jeder Anleger kann meine Artikel von vor Wochen einsehen. Wir gingen innerhalb unseres Zielbereiches (gelbe Box im Chart) Short bei 6800$ im Bitcoin! Vor über 4 Wochen wohlgemerkt!

Diese Short Tradingbereiche sind lebender Beweis unsere Prognose. Ich muss mich nur wundern, wie aktuell wieder versucht wird mit zweifelhaften Methoden, den Leuten zu vermitteln, man hätte es “die ganze Zeit gewusst!“

In Bitcoin stabilisieren wir uns im $4600 Bereich. Die Bullen können somit weitere Abverkäufe vorerst verhindern. Wir müssen damit rechnen, dass die Bullen in Kürze eine Gegenbewegung der Welle (iv) in Gelb auf den Weg bringen, bevor wir weiter in Richtung Süden aufbrechen. Ziel des finalen Abverkaufs in Welle II in Grün ist der Bereich von $3500. Wir befinden uns wie seit 4 Wochen Short im Markt.

Auch Ethereum kann sich stabilisieren und vermeidet weitere Tiefseetauchgänge. Dennoch bleibt die übergeordnete Korrektur nach wie vor aktiv und wir müssen von tieferen Kursen bis an die nächste Unterstützung bei $68 ausgehen. Dazwischen ist nicht viel, was den Kurs aufhalten könnte. Dass wir unsere Meinung von tieferen Kursen ändern liegt in den Händen der Bullen.

Um von einem Tief im Markt auszugehen, müsste der Markt es mindestens über die $167 (hier befand sich das letzte markante Tief) bzw. über die $199 schaffen. Die Aufwärtsbewegung sollte dabei auch einen 5-teiligen Impuls ausbauen. Wir befinden uns in Ethereum also weiter an der Seitenlinie und werden für den Boden des Abverkaufs einen Tradingbereich hinterlegen genauso wie auch im Bitcoin.

