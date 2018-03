Bitcoin/ Ethereum - Stehen wir am Anfang oder bereits am Ende?

Die am häufigsten gestellte Frage im Bereich der Kryptowährungen bleibt die nach deren Überleben. Hat dieser Markt noch eine Chance sich von der laufenden Korrektur zu erholen? Fallen wir unter $4961 und letztlich auf den Nullpunkt? Auch wenn der Markt einer ausgedehnten Korrekturbewegung unterliegt und wir in Bitcoin aktuell knapp 100% vom bisherigen Hoch entfernt stehen, gehen wir hier nicht von einem totalen Kollaps aus, planen jedoch mit ein, dass die Korrekturbewegung sich deutlich länger hinziehen wird und dies müsste mit einem Unterschreiten von $4961 bekanntlich als Primärerwartung hervorgehoben werden. Noch haben die Bullen allerdings die Möglichkeit schlimmeres abzuwenden und mit einem Ausbruch über die 100% Extension bei $9376 hier für eine deutliche Aufhellung des weiteren Verlaufes zu sorgen.

Ein erneutes Unterschreiten von $7690 sollte hierbei ebenfalls vermieden werden. Bis es jedoch nicht zu einem Tagesschluss über $9376 kommt, können wir Welle (ii) in Gelb noch nicht als abgeschlossen ansehen, weshalb wir dieser noch etwas Platz auf der Unterseite einräumen.





In ETH konnte der Markt wiederum bereits mit dem Anlaufen der 100% Extension bei $458 ein neues Tief ausbauen und sich seither etwas erholen. Noch ist hier unter $655 und letztlich $770 allerdings nichts in trockenen Tüchern. Auf der Unterseite bleibt die $396 Marke die entscheidende Unterstützung die wir nicht unterschritten sehen wollen, um auch hier eine langwierige Ausdehnung der Korrekturbewegung zu vermeiden. In beiden Märkten kann festgehalten werden, dass die laufende Korrektur nicht nur längst überfällig war, sondern sich diese auch rein korrektiv und nicht impulsiv ausbaut, was weiterhin die Erwartung unterstreicht, dass wir im Anschluss in Richtung neuer Hochs aufbrechen werden.

Was im aktuellen Umfeld sehr wichtig ist, nicht die Nerven verlieren und Analysen nutzen die einen erwiesene Trefferquote haben und bereits in der Vergangenheit die Hochs und Tiefs korrekt benannt haben.

