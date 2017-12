Bitcoin/Ethereum Sonderbericht - Unterwegs nach Alpha Centauri!

Wir hatten in vergangenen Updates immer wieder erwähnt, wie wichtig es für die gesunde Entwicklung eines Marktes ist, dass dieser auch Korrekturen ausbaut. Steigt ein Markt, wie ein Wetterballon in einer Tour nach oben endet dies in der Regel mit dem gleichen Ergebnis: Spätestens in der Stratosphäre platzt das Teil und das war‘s. Damit im Bitcoin nicht bereits in der Stratosphäre Schluss ist und wir unsere Reise in Richtung Alpha Centauri fortsetzen, wollen wir natürlich auch in diesem Markt größere Korrekturphasen beobachten. Im letzten Weekend Updates hatten wir dies entsprechend formuliert:



„Primäre Erwartung bleibt ein Anlaufen des Bereiches bei $22000, von wo aus wir eine größere Korrekturphase sehen wollen. Diese ist für die weitere Entwicklung des Marktes von entscheidender Bedeutung. Kein Markt kann sich im Rahmen einer gesunden Entwicklung einfach nur exponentiell in eine Richtung bewegen.“





Wir sehen in dem Abverkauf eine logische Konsequenz des langen Anstiegs ohne Verschnaufpause. Auch in Zukunft müssen wir uns auf derartige Korrekturen einstellen und erachten diese im Umfeld des Bitcoin als „normal“. Wenn man das Wort Bitcoin und „normal“ überhaupt in einem Satz erwähnen kann. Jedenfalls zeigen Entwicklungen wie diese, dass man sein Geld nicht nur in eine Assetklasse stecken sollte und auch klassische Investments wie zum Beispiel im Edelmetall Bereich nicht komplett über Board werfen sollte. Setzt man hier alles auf eine Karte, kann es einem leicht passieren, dass man morgens aufwacht und der geleaste Ferrari von Zwangsenteignungsspezialisten bereits in das Eigentum der Bank zurückgeführt wurde.





Nun aber zum Kursverlauf: Wir erachten Welle 5 in Grün von (3) in Gelb als abgeschlossen. Folglich befinden wir uns in Welle (4) in Gelb. Die Bären können bereits im Auftakt der Korrekturbewegung der Welle a in Rot ihre Macht unter Beweis stellen. So gelang es diesen den Markt bis in den Bereich der $11000 zurückzutreiben. Diesen Bereich der Welle a hatten wir bereits als Ziel für den Fall, dass wir unter die Unterstützung bei $15591 zurücksetzen, definiert. Wir sind also wenig von dem weiteren Abverkauf überrascht und wollen anmerken, dass die Bären sich genau an unsere Erwartungen halten und uns hier nicht enttäuschen.

Wir befinden uns aktuell also innerhalb der Welle b in Rot, die das Potenzial hat uns bis in den Bereich der $19000 zurückzubringen. Von dort sehen wir eine weitere Ausdehnung der Korrektur in Form der Welle c in Rot. Diese reicht bis in den Bereich der $9000 und stellt unsere Primärerwartung dar. Wie genau sich der Abverkauf innerhalb der Welle c in Rot gestalten wird, werden wir noch im Chart hinterlegen.





Bevor jetzt aber wieder die ersten Freunde des Risikos nach Turbo Shorts mit Hebel 8000 googeln wollen wir dringend auf unsere Alternative die in Gelb im Chart hinterlegt ist hinweisen. Innerhalb dieses Szenarios besteht die Möglichkeit, dass die Korrektur im Bereich der $11000 bereits abgeschlossen wurde und wir uns direkt auf Kurs in Richtung neuer Höhen des Chart-Weltalls befinden. Ziel wäre der Abschluss der Welle III in Grün, wobei wir deren genauen Abschlussbereich im weiteren Verlauf der Reise noch exakter definieren würden. Dieses Szenario gewinnt an Wahrscheinlichkeit mit dem Überschreiten der $18246 und bestätigt sich letztendlich mit Ausbruch über dem letzten Hoch knapp vor der $20000.



In Ethereum mussten wir unseren Count leicht anpassen. Dies hat für den primär erwarteten Verlauf jedoch keine großen Auswirkungen. Das 1,2 Setup in Türkis hat sich demnach lediglich früher ausgebaut als bisher angenommen.

Auch in Ethereum haben wir im Laufe der letzten Handelswoche einen krassen Abverkauf erlebt. Wir erachten auch hier Welle A in Rot im Bereich der $490 als abgeschlossen und befinden uns aktuell in einer Gegenbewegung der Korrektur in Form der Welle B in Rot. Typisches Ziel dieser, wäre ein Anlaufen des 38.2% Retracements bei $719. In dieser Gegend notiert momentan auch der Kurs und hält sich unter dem genannten Widerstand. Primär erwarten wir, wie auch in Bitcoin, einen weiteren Rücksetzer in Form der Welle C in Rot bis in den Bereich der $400, um dort Welle 4 in Türkis abzuschließen.

Ähnlich zum Bitcoin beobachten wir die Alternative, dass Welle 4 bereits abgearbeitet wurde und wir uns zurück in der übergeordneten Aufwärtsbewegung befinden, um in Form neuer Allzeithochs nach den Sternen zu greifen.



