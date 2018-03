Bitcoin, Ethereum, Ripple – Comeback am Sonntag

Der Kryptomarkt ist derzeit nichts für schwache Nerven oder nervöseTrader. Am Samstag setzten die Kryptos ihren Abwärtstrend fort. Bitcoinfiel bis Sonntag Nachmittag auf rund 7200 US-Dollar und damit auch unterdie wichtige 250-Tage-Linie. Bei den Altcoins verlief die Korrektur nochschärfer. Ethereum, Ripple oder NEO lagen zwischen 15 und 25 Prozent aufSicht von 24 Stunden im Minus. Die Marktkapitalisierung aller Kryptosfiel im Tief auf 275 Milliarden US-Dollar. Am Sonntag Abend löste eineNachricht vom G20-Gipfel jedoch eine deutlich Erholung aus. Der Bitcoinkletterte binnen Minuten um rund 1000 US-Dollar und notiert StandMitternacht über 8000 US-Dollar. Wir schauen uns die Meldung an undwerden am Montag wie gewohnt auf Bitcoin-Krypto das Geschehendokumentieren und kommentieren.Auf dem G20-Gipfel konnte man sich laut Reuters nicht auf eineRegulierung der Kryptowährungen einigen. Obwohl das Interesse an Kryptoszuletzt stark angestiegen war, konnte das FSB (Financial StabilityBoard), was die Regulierung der 20 größten Wirtschaftsmächtekoordiniert, keine Notwendigkeit einer forschen Regulierung erkennen.Von den Kryptowährungen geht demnach aktuell keine Gefahr für dieStabilität der Finanzmärkte aus.Laut Mark Carney, Chef der britischen Notenbank, geht es eher um eineAnpassung der bestehenden Finanzmarktregeln und nicht um eine neueRegulierung für den Bitcoin. Die G20 kommen bis Dienstag in Buenos Aireszusammen.