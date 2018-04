Bitcoin/ Ethereum - Jetzt wird es spannend!

Gestern hatten wir betont, wie wichtig der Rücksetzer in Welle ii in Weiß für die weitere Entwicklung des Marktes ist. Für den Start dieser hatten wir das Ziel von $9400 - $9500 ins Auge gefasst. Bitcoin macht das, was er früher einmal am besten konnte und baut eine Übertreibung bis in den Bereich $9700 aus, gefolgt von einem ersten deutlichen Kursrückgang.

Am heutigen Vormittag konnte BTC bereits die Unterstützung bei $9189 testen. Was wir hier beobachten könnte der Startschuss für Welle ii in Weiß sein. Hierfür liegt uns allerdings noch keinerlei Bestätigung vor, erste positive Indikation wäre ein Unterschreiten der oben genannten $9189.

Wir wollen im weiteren Verlauf den Markt jetzt Welle ii in Weiß als eine 3-teilige Bewegung nach unten ausbauen sehen.

Im Anschluss bedarf es eines klaren Impulses in Welle iii in Weiß, damit sich die Bullen nachhaltig im Markt etablieren können.

Im Zuge des Rücksetzers sollte BTC nicht unter die Unterstützungen von $7268 und $6534 fallen, um den Ausbruch der Bullen nicht zu neutralisieren. Der Rücksetzer in Welle ii bietet auch noch einmal die Gelegenheit Longpositionen im Markt auf bzw. auszubauen.



Ethereum konnte im gestrigen Handel, den Widerstand in Form der 200% Extension bei $713 mit einer Punktlandung anlaufen. Am heutigen Vormittag sehen wir wie auch in Bitcoin einen deutlichen Rücksetzer, in dem es die Bullen allerdings schon unter die erste Unterstützung bei $652 geschafft, haben.

Uns liegt damit eine erste Indikation vor, dass der Markt im Begriff ist Welle b in Rot auf den Weg zu bringen. Diese sollte die Unterstützungen bei $396 bzw. $360 auf der Unterseite nicht unterschreiten. Im Kontrast zu Bitcoin gehen wir bei Ethereum von einem korrektiven Anstieg in Form der Welle B in Lila aus, da übergeordnet die wichtige Unterstützung bei $396 unterschritten wurde. Die Bullen können den Markt allerdings für sich gewinnen, wenn diese eine Impulsstruktur wie innerhalb unserer Alternative im Chart dargestellt, ausbauen.

Nutzen auch Sie Deutschlands akkurateste Kryptoanalyse mit 78% Treffergenauigkeit und testen Sie uns kostenlos unter: www.hkcmanagement.de

Um unsere Updates und die verschiedenen Wellenstrukturen genau nachvollziehen zu können, ist ein Basiswissen zu der Elliott-Wellen-Methodik unerlässlich. Wir haben daher noch einmal unter folgendem Link unser Webinar zu den Basics hinterlegt.

https://www.hkcmanagement.de/wp-content/uploads/2016/02/webinar_EWS.mp4