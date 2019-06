Bitcoin/Ethereum - Interstellare Reise zur 50,000!

Noch vor wenigen Monaten konnten wir es rauf und runter lesen, „die Kryptos sind am Ende… Bitcoin hat keine Zukunft... Bitcoin bald unter 1000$“ usw. Ein buntes Bla bla bla der Fehlprognosen von genau den Analysten, die schon den letzten Bullenzug vor zwei Jahren verpennt hatten. Wir legten den Grundstein unserer Position wie im Chart zu sehen im ersten Zielbereich bei 3450$ Mitte Februar 2019! Seitdem haben wir zwei weitere Male erfolgreich nachgekauft. Was ist seitdem passiert….?

Die Bullen haben die Erde verlassen und befinden sich auf einer interstellaren Reise in Richtung neuer Sonnensysteme. Seit unserem letzten Einstieg im Bitcoin liegen nun schon wieder 57% reiner Kursgewinn hinter uns. Die Gesamtposition ist deutlich über 400% im Gewinn in wenigen Monaten. Es ist immer wieder erstaunlich, zu was diese Märkte in der Lage sind. Jeder Abonnent hat frühzeitig von uns die im Chart zu sehenden Einstiegslevel für BTC als auch Ethereum erhalten und konnte diese für Käufe nutzen.

Wir gehen weiterhin nach Abschluss der aktuellen Bewegung von einem Rücksetzer in Welle (iv) aus, wo wir noch einmal einen Tradingbereich hinterlegen werden, bzw. unsere Positionen aufstocken werden. Wir haben damit alle drei Zielbereiche dieses Jahr getroffen (Gelbe Boxen und Felder im Chart).

In Ethereum sind die Anstiege weniger krass, aber über einen Anstieg von über 35% seit dem letzten Einstieg werden wir uns sicherlich nicht beschweren. Auch hier wurden alle drei Zielbereiche getroffen und zu Einstiegen genutzt. Hier gilt die gleiche Devise wie im Bitcoin: Welle (iii) kann sich durchaus noch weiter nach Norden ausdehnen, ehe wir einen Rücksetzer erleben werden. Im Abschluss der Welle (iv) werden wir einen erneuten Einstieg setzen und unsere Positionen weiter ausbauen.

