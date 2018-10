Bitcoin/Ethereum - Die Finale Abwärtsreise hat begonnen!

Langsam aber sicher befreit sich der Bitcoin aus der anhaltenden Seitwärtsbewegung und führt seine erwartete Korrekturbewegung in Richtung Süden fort. Wie im Chart zu sehen konnten wir seit der Hinterlegung unseres Short Tradingbereiches gute Gewinne einfahren und sehen nun mit dem Stopp auf Einstieg einem risikofreien Trade entgegen.

Alle Positionen befinden sich aktuell im Plus.

Im nächsten Schritt wollen wir den Markt bekanntlich unter $6200 sehen um den Weg in Welle IV in Grün weiter zu ebnen. Solange die Bären den Markt unter $6800 und letztlich $7344 halten, bleibt das hinterlegte Szenario in Richtung Süden das unangefochtene Primärszenario. Anschließend gehen wir in BTC wieder von deutlich höheren Notierungen aus und folglich auch von einer neuen Rally, die den Markt auf $12000 und höher treibt.







Ethereum hängt dem großen Bruder noch etwas hinterher und konsolidiert nach wie vor über $199 in der anhaltenden Seitwärtsbewegung. Kommt es hier zu einem unterschreiten, mit einer Bestätigung unter $160 steht den Bären der Weg frei um den Markt noch einmal in Richtung $100 zu treiben. Wir bleiben jedoch dabei, dass wir auch Ethereum auf den letzten Metern sehen, um die Korrekturbewegung seit den Hochs abzuarbeiten und sich wieder einer anstehenden Aufwärtsbewegung zu widmen. Um jedoch ein Tief in Welle [II] in lila zu bestätigen, bedarf es einem Ausbruch über $304 im Tagesschluss.