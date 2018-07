Bitcoin-Ethereum - Es sieht gut aus am Markt!

Der Bitcoin schafft es, seine Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen und kratzt am heutigen Vormittag am Widerstand bei $7960. Wir konnten diesen bereits marginal überschreiten und werten dies als positives Zeichen für die Bullen. Wie im Chart zu sehen haben wir unseren Zielbereich nach oben verlassen. Was jetzt folgen muss, ist die nötige Nachhaltigkeit. Den Bullen muss es gelingen den Kurs auch nach dem Tageswechsel über der $7960 zu halten.

Wünschenswert wäre außerdem, wenn das Überschreiten der $7960 noch deutlicher ausfällt und gleich die $8000 Marke ebenfalls überhandelt wird. Wir blicken also mit Spannung auf den Handelstag, ob es gelingt die $7960 nachhaltig zu überschreiten.



In Ethereum können sich die Bullen den Erfolgen des Bitcoin nicht anschließen und so dümpelt der Markt weiter im Bereich der $460 vor sich hin. Wie wir im Bitcoin jedoch stets betont haben, folgt meist auf einen vergleichsweise langweiligen Abschnitt im Markt ein umso interessanter.

So warnen wir auch in Ethereum, dem Markt jetzt den Rücken zuzukehren. Vielmehr beobachten wir den Markt genauestens und erwarten auch hier eine ähnlich deutliche Entscheidung wie in Bitcoin. Solange sich der Markt über $396 befindet, bleibt das Aufwärtsszenario klar erhalten.

