Bitcoin/Ethereum - Es ist sooo kompliziert!

Es geht nicht etwa um die Ehen und Beziehungen von Lothar Matthäus, sondern um die Struktur, die Bitcoin jetzt an den Tag legt. Die Bullen bringen uns am heutigen Morgen sehr nahe an den immer wieder hervorgehobenen Widerstand bei $40000. Hierbei wird ein neues Zwischenhoch ausgebaut. Genau hier wird es nun spannend, denn wir haben seit dem Tief am 8 Juni bei $31075 nun eine Struktur ausgebaut, die als 1,2 Setup interpretiert werden kann. Die Bestätigung dieses 1,2 Setup, was den Grundstein für weitere Aufwärtsbewegungen legen würde, liegt bei der 100% Extension bei $41892. Überschreiten wir diesen Widerstand und auch das Zwischenhoch bei $42300, dann können wir von einem Ausbruch ausgehen und damit von höheren Kursen.

Solange wir uns unter dem Widerstandscluster befinden, bleibt unsere Primärerwartung nach wie vor die weitere Korrektur in Richtung der $26000. Die gesamte Struktur seit dem Tief bei $29563 macht jedoch weiter einen korrektiven Eindruck. Unter den genannten Widerständen bleibt unsere Erwartung, dass wir den blauen Tradingbereich anlaufen.

Ethereum bewegt sich weiter seitwärts und das Wochenende liefert hier keine besonderen neuen Erkenntnisse. Auf der Oberseite bleibt der Maßstab die $2915, über der wir ausbrechen müssen, damit die Bullen das Sagen im Chart übernehmen.

Allerdings bleibt auch in diesem Fall unsere Erwartung weiterhin korrektiver Natur. Nach der Welle B in Blau erwarten wir dann noch einmal Kurse in der $1700 Region. Sollten wir neue Zwischentiefs auf der Unterseite ausbauen, dann ist ein direktes Anlaufen des Tradingbereiches ohne Umweg wahrscheinlich. Wir müssen weiterhin auf ein Signal des Marktes warten.

