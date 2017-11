Bitcoin/Ethereum - Die Bullen greifen nach der Macht!

Bitcoin und Ethereum haben in diesem Jahr gigantische Anstiege zu verbuchen,Dies alleine macht nicht ausschließlich die Attraktivität dieser Märkte aus. Sondern die in diesen Anstiegen verzeichnete Volatilität. Wodurch sich regelmäßig neue Trading Setups ergeben.

Mit einer klaren Ansage zum Wochenschluss, setzt sich die hinterlegte Alternative eines bereits ausgebauten Tiefs in Welle (4) in Gelb durch und treibt den Markt kurzfristig sogar über die $7897 Marke. Da sich korrektive Gegenbewegungen in einer Welle (B) allerdings auch über das bisherige Hoch ausbauen können, werden wir dieses Szenario mit einer 25% Wahrscheinlichkeit für den Moment noch auf dem Chart beibehalten.

Im Idealfall sehen wir Bitcoin jetzt eine korrektive Gegenbewegung in Welle iv eingekreist in türkis bis in den Bereich von $7500 - $7200 ausbauen, dessen Oberseite im Morgenhandel bereits angelaufen werden konnte. Im Anschluss liegt das nächste Ziel für die Fortsetzung der Impulsbewegung im Bereich von $8500 was übergeordnet auch die 176.4% Extension darstellt. Unter $7000 wollen wir den Markt jetzt nicht mehr sehen, um hier die bisherige Aufwärtsbewegung nicht wieder zu neutralisieren.





Ethereum gleicht hier im Verhältnis einem gemütlichen Sonntagnachmittag-Picknick. Die Bullen kämpfen nach wie vor mit der 50% Extension bei $328 verlaufend, die ihre Bedeutung im Wochenverlauf deutlich unter Beweis stellen konnte. Solange es jedoch bekanntlich nicht zu einem Ausbruch über $359 kommt in Form der 61.8% Extension kommt, gilt es ein Anlaufen von $250 weiterhin zu berücksichtigen bevor die Reise in Richtung Norden wieder ihren Lauf nimmt.

Um das Szenario eines direkten Ausbruches im Braun hinterlegten Szenario aufrecht zu erhalten, bleibt die Unterstützung bei $275 nach wie vor entscheidend. Übergeordnet sehen wir den Markt in deutlich höhere Gefilde vordringen. In beiden Märkten halten wir daran fest, dass wir diesen zum aktuellen Zeitpunkt unter keinen Umständen auf der Shortseite begegnen werden sondern Rücksetzer konsequent zum Ausbau von Positionierungen nutzen.

