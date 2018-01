Bitcoin/Ethereum - Die Bombe ist geplatzt!

Sehr geehrte Leser,



vor ein paar Tagen schrieben wir Ihnen folgendes zum Thema Kryptowährungen:



“Die Kryptowährungen sind immer noch ein sehr junges Wesen in der Welt der Finanzspekulation und darüber hinaus volatiler als alles bisher Dagewesene. Über 6800% hat die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin, Ethereum dieses Jahr an Wertzuwachs.





Vor 6 Wochen gaben wir ein Ziel für die schier nie enden wollende Rallye in Ethereum bei $1357 - $1400 an. Diese wurde seitdem im Chart hinterlegt.Ein Kursziel zu setzen in einer 6800% Rallye, im volatilsten Markt des Planeten, während ein Bullenzug mit Vollgas darauf zufährt, mag tollkühn oder wagemutig sein, aber es hat funktioniert und soll Testament sein, dass unsere Analysemethodik funktioniert.Auch für die nun eingetretene Korrektur haben wir bereits ein Kursziel hinterlegt. Es wird eine der letzten Möglichkeiten sein, noch einmal zu halbwegs akzeptablen Preisen in den Markt zu kommen, bevor Mondpreise die letzte Phase einläuten, zu denen Sie nicht mehr kaufen wollen ohne Desaster zu riskieren.“Exakt diese Korrektur, hat sich heute mit einem massiven Abverkauf voll entfaltet. Nachdem vor ein paar Tagen noch von Stimmen aus dem Mainstream behauptet wurde, durch die Bonizahlungen an der Wallstreet zum 15. Januar würden die Preise explodieren.





Das Gegenteil ist eingetroffen und unser antizipiertes Kursziel ist wie auf dem Chart zu sehen, im Begriff getroffen zu werden.



Wir wiederholen es gerne noch einmal:



Das sich ausspielende Kursmuster, wird eine der letzten Möglichkeiten sein, noch einmal zu halbwegs akzeptablen Preisen in den Markt zu kommen, bevor Mondpreise die letzte Phase einläuten, zu denen Sie nicht mehr kaufen wollen ohne völlig inflationierte Preismuster vorzufinden.



Nutzen Sie jetzt Deutschlands akkurateste Kryptoanalyse, mit über 78% Treffergenauigkeit auf unsere Zielbereiche und testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de.