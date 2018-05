Bitcoin/Ethereum - Bereit machen für Abverkauf

Es wird wahrscheinlich wieder abwärts gehen und sodann für uns auch neue Kaufsignale generieren, sobald die nächste Trendwende in Form der Welle 3 nach Abschluss der Welle 2 von statten ging. Dies ist auf dem Chart zu erkennen.

In Bitcoin werden seit dem letzten Hoch im Markt die Bären wieder tätig und bringen den Markt zurück an die altbekannte Unterstützung bei $9189. Sollten wir diese unterschreiten, sehen wir hier möglicherweise den Auftakt der langersehnten Welle ii in Weiß. Solange wir uns allerdings über dieser Linie befinden muss ein weiterer Umweg bis in den Bereich der $10300 im Rahmen der Welle i fest mit eingeplant werden. Wir befinden uns hier momentan etwas zwischen den Stühlen und bekommen vom Markt bis jetzt keine klaren Aussagen geliefert.







Ethereum ist hier von seiner Struktur her deutlich klarer. Der Markt kann zu Start der Woche die $770 deutlich unterschreiten und liefert damit eine erste Indikation, dass wir uns hier in Welle (2) in Weiß auf dem Weg in den $600 bzw. $500 Bereich befinden. Dazwischen liegt unser Idealziel für den Rücksetzer in Welle (ii). Danach sehen wir den Markt in beiden hinterlegten Szenarien erst einmal höhere Gefilde anlaufen. Im Bereich der $1100 wird sich anhand der ausgebauten Struktur entscheiden, ob die Alternative zum tragen kommt und wir den Markt erst einmal wieder den Bären übergeben.

Zusammengefasst bleiben wir aktuell an der Seitenlinie, wer im Markt ist hält seine Position und wartet auf neue Einstiegssignale von uns um sodann die sehr Profitable Welle 3 zu handeln. Diese könnte weit mehr als 100% Kursbewegung einbringen.

