Bitcoin/ Ethereum - Alle Mann auf Gefechtsstation!

Wir veröffentlichen Ihnen nun unsere aktuelle Analyse, um zu veranschaulichen wie Sie sich durch unsere Analysemethodik absichern können. Wir hatten rechtzeitig vor dem sich nun resultierenden Abverkauf in BTC gewarnt.

Hier der Aktuelle Chart seit unterschreiten des Trendkanals.

Wir stehen noch am Anfang der Bewegung!

Die $15.591 Marke musste den Bullen im gestrigen Handel erneut zur Hilfe eilen und rettet den Markt in kurzer Zeit zweimal hintereinander vor einer Fortsetzung des Abverkaufes, seit dem erwarteten Hoch in Welle iii in Braun, im Bereich der $20.000 Marke. Aufgrund der anhaltenden Schwäche in BTC der begleitenden Indikatorenlage als auch dem erneuten Test der $15.591 Marke, haben wir im Chart ein bärisches in Rot ausgewiesenes Alternativszenario hinterlegt, dass wir aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 39% betiteln und folglich fest mit einplanen müssen.

Solange sich der Markt unter $18.246 hält, bleibt dieses Szenario erhalten. Folglich müssen wir davon ausgehen, dass Bitcoin sein übergeordnetes Hoch bereits einen Wellengrad früher ausgebaut hat als bisher angenommen und das Top in Welle (3) in Gelb bereits hinterlegt wurde. Kurse im Bereich von $11.300 stehen dem Markt in diesem Fall als erstes Anlaufziel in Welle A in Gelb zugrunde.

Der Eisberg in Form der $15.591 Marke kommt dem Markt somit gefährlich nahe und könnte die Bullen im Falle eines Unterschreitens mittelfristig zum Versenken bringen. Über der 276.4% Extension bei $18.246 Marke sehen wir dieses Szenario als vereitelt und die Bullen wieder fest im Sattel um den Gipfelsturm in Richtung $23.000 weiter voranzutreiben.



Der kleine Bruder ETH lässt sich von dieser Entwicklung nicht anstecken und hält den Markt unermüdlich aufrecht. Über $865 ist das imminente Abwärtsszenario vereitelt und der Weg in Richtung $1.000 seht den Bullen offen. Auf der Unterseite bleibt die $700 Marke entscheidend um hier ein Hoch in Welle 3 in Türkis ausrufen zu können.

Allerdings würden wir den Markt auch in einem solchen Szenario, wie im Chart hinterlegt, im Anschluss Kurse im Bereich von $1.000 anlaufen sehen. Ethereum bleibt somit deutlich stabiler und befindet sich auch übergeordnet noch nicht in einem solch überhitzten Zustand wie viele andere Kryptowährungen.



