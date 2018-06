Bitcoin / Ethereum - 61.8% hält die Bullen auf!

In anderen Ländern würde sich hier die Frage stellen, ob wir von selbst gebrannten Vodka reden, der seine Wirkung erzielt. In unserem Fall meinen wir natürlich den Widerstand beim 61.8% Retracement, welcher die Bullen daran hindert weiter Richtung Norden vorzudringen.

Im gestrigen Handel setzen wir wieder etwas zurück, befinden uns aber oberhalb der 78.6%. Somit bleibt die Erwartung eines Ausbruchs auf der Longseite weiter intakt und wir erwarten einen impulsiven Ausbruch im Zuge der Welle iii in Weiß. Hierzu müssen wir als ersten Schritt die 61.8% überschreiten. Der nächste große Widerstand befindet sich bei $8603. Auf der Unterseite sollten wir uns in jedem Fall über dem letzten Tief knapp unter der 78.6% halten, da sich die Wahrscheinlichkeiten zugunsten neuer Tiefststände wie in alt.IV hinterlegt deutlich erhöhen.









In Ethereum schaffen es die Bullen nicht, die $598 über den Tageswechseln hinaus zu retten. Notieren am heutigen Vormittag aber nur ganz knapp unter dieser Marke.

Wir wollen diese nach wie vor nachhaltig überschritten sehen, um eine weitere Bestätigung für den Aufwärtstrend einzufahren. Dieser bleibt unsere Primärerwartung und wir gehen davon aus, dass sich die Bullen weiter durchsetzen.

Damit dieses Bild erhalten bleibt, muss sich der Kurs wie im Bitcoin über dem letzten Tief halten. Dieses befindet sich bei $492. Um dieses Tief endgültig als Welle (2) zu bestätigen muss der Kurs über dem letzten Hoch bei $838 ausbrechen.

