Bitcoin - Es klingelt in der Kasse!

Die Bullen bauen ein neues Hoch aus und das mit ordentlich Schmackes. In unserem Weekend Update hatten wir bereits darauf verwiesen, dass die aktuelle Struktur wohl kein neues Tief im Tradingbereich hervorbringen würde.

Prompt am Sonntagvormittag starten die Bullen im Bitcoin dann die nächste Offensive und bringen den Kurs zeitweise sogar über die $8900 Marke. Damit liegt unser letzter Einstieg bereits wieder 19% im Plus. Mit dem Ausbau des neuen Hochs sehen wir Welle 4 in Weiß als abgeschlossen an. Wir können damit auch die Alternative Welle alt.4 vom Chart nehmen. Das nächste Ziel der Welle 5 in Weiß befindet sich nun im $10000 Bereich. Wir werfen einen Blick auf den Chart und fassen zusammen: Der erste Einstieg Mitte Februar bei 3450$ ist unsere langfristige Position, die wir weiter halten. Diese ist mir aktuell über 150% im Plus. Der Nachkauf von letzter Woche (zweite gelbe Box im Chart) in welchem wir unsere Position aufgestockt haben steht mit 19% im Plus.

Ich habe es die letzte Woche fast flehend geschrieben, „Wer vorhat in den Markt noch einzusteigen sollte JETZT die Chance ergreifen, der Bullenzug wir nicht lange im Bahnhof warten!“ Wer hier einfach nur die gelben Boxen genutzt hat um seine Einstiege zu timen, sitzt jetzt fest im Sattel mit satten Gewinnen, für 2 Monate Bitcoin halten.

