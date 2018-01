Bitcoin/ ETH - Der Abverkauf wird viele Anleger überraschen!

Nach dem Abschluss der Welle b eingekreist in Braun, sieht der Bitcoin sich einer deutlichen Gegenbewegung gegenüber. Wir erwarten deren Ausbau weiter in der Welle c von b in Rot vorzufinden. Welche nochmals Kurse im Bereich von bis $18246 hervorbringen kann.

Darüber wollen wir den Preis aber nicht nachhaltig sehen, da dies den Markt bereits in die Alternative drücken würde. Die bereits einen Abschluss der Welle alt. (4) in Gelb vorsieht und den Markt bereits wieder auf Kurs neuer Allzeithochs bringen kann. Endgültig bestätigt ist dies natürlich erst mit einem Überschreiten des letzten Hochs.

Sollte es im Umkehrschluss zu einem Abfall unter $11300 kommen, muss hier mit einer Beschleunigung der laufenden Korrektur gerechnet werden. Ein direkter Abverkauf in der Welle c in Rot in Richtung $8000 wäre die Folge.

Wir hätten dann entsprechend Chart 2, die Welle b in Rot bereits abgeschlossen. Unterm stricht bleibt unserer Primärerwartung ein Ausbau von Welle b in Rot um anschließend die laufende Korrekturbewegung weiter voran zu treiben.





Ethereum konnte wiederum bereits ein neues Hoch etablieren. Doch wollen wir hier bekanntlich einen Ausbruch über $915 sehen um den Markt vom aktuell korrektiven Szenario, in den direkten Ausbruch zu treiben. Bis also die $915 Marke nicht nachhaltig überschritten werde kann, bleibt der korrektive Verlauf, wie im Chart hitnerlegt, unsere primäre Erwartung.

Solange die Bullen den Markt aber über $641 halten muss ein direkter Ausbruch über $915 mit eingeplant werden. Übergeordnet bleiben wir, klar bullisch und erwarten Kurse von $1083 bis $1188.

In den letzten 11 Wochen konnten wir alle signifikanten Bewegungen in Bitcoin erkennen und bereits wochen vorher im Chart markieren, sodass unsere Abonnenten genug Zeit hatten Positionen zu etablieren.

