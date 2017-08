Bitcoin - Dominanzschere schließt sich weiter

Bitcoin stellt ohne Frage in Zeiten der Digitalisierung die bekannteste Cyberwährung dar. Dennoch gibt es neben dem Original mittlerweile über 853 verschiedene Kryptowährungen, sogenannte „Altcoins“. Die bekannteste unter ihnen dürfte die Währung Ether darstellen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,5 Milliarden US- Dollar verweilt diese hinter dem „Krypto-Urgestein“ Bitcoin. Ethereum tickt im Vergleich zu Bitcoin komplett anders und legt den Fokus auf eine Art „intelligenten Vertrag“, anstatt auf den Zahlungsverkehr, basiert dennoch auf der Blockchain- Technologie.

Die Bitcoin- Dominanz beträgt aktuell 45,5 Prozent. Vor der Ablehnung eine indexbasierten Fonds durch die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC im März 2017, betrug diese noch 90 Prozent. Die Enttäuschung über den Versuch, eine Art „Schleusenöffnung“ mithilfe eines ETF‘s für die breite Masse zu starten, gab den Startschuss für die Kletterpartie der Altcoins, allen voran Ethereum. Der Kurs konnte sich fortlaufend bis in den Monat Juni hinein, angefangen von 50 US- Dollar bis auf 400 US- Dollar verachtfachen.

Aktuell beträgt der Kurs pro Ether rund 320 US- Dollar. Auch aufgrund des Aufstrebens anderweitiger Altcoins wie „Litecoin“ oder die Bankenwährung „Ripple“, dürfte sich die „Dominanzschere“ der digitalen Münze weiter schließen und den gesamten Altcoin-Markt tendenziell aufstreben lassen.

Verdeutlicht wird dies mit Hilfe des hauseigenen „DailyFX Crypto Index 60“. Der DCI 60, bestehend aus den 60 stärksten kapitalisierten Kryptowährungen spiegelt rund 80 Prozent des gesamten Marktes wider. Mit einem aktuellen Stand von 2.175 Zählern schnuppert der Kurs erneut am Allzeithoch von 2.253 Punkten. Mit einer Marktkapitalisierung aller Cyberwährungen von 153,5 Milliarden US- Dollar (coinmarketcap.com), kann heute erneut ein neues Rekordniveau verzeichnet werden.