Bitcoin – Digitalwährung auf dem Prüfstand - Risiken und Zukunftschancen

Der Hype um die Kryptowährung Bitcoin hält an, genau wie die Achterbahnfahrt des Kurses der virtuellen Münze. Der Ruf von Kryptowährungen ist von Unsicherheiten und Halbwahrheiten geprägt. Doch mittlerweile ist die digitale Währung bei diversen Zahlungsdienstleistern und in Investorenkreisen salonfähig geworden. Der zentralamerikanische Staat El Salvador hat Bitcoin Anfang September 2021 als erstes Land der Welt zugelassen – und zwar als offizielles Zahlungsmittel. Werden Kryptowährungen in Zukunft die klassischen Währungen ablösen? Christian Brom von limytd.com ist Experte für Blockchain und Kryptowährungen und ist der erste Ansprechpartner im DACH Raum für diese Bereiche. Er nimmt die digitale Währung Bitcoin unter die Lupe und prüft die Risiken und Zukunftschancen.





Bitcoin im Fokus





Immer mehr Unternehmen akzeptieren Bitcoin als Zahlungsmittel. Die zunehmende Akzeptanz könnte sich daher künftig positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Die hinter den Kryptowährungen stehende Blockchain-Technologie ermöglicht eine sichere und schnelle Zahlung. Bitcoin ist die derzeit führende Kryptowährung. Das Angebot ist dabei relativ stabil. Zudem wird eine stärkere Regulierung des Marktes angestrebt. Diese Versuche wurden zwar bis jetzt meist mit Kursverlusten quittiert, jedoch würde eine Regulierung mehr Vertrauen schaffen. Sie würde ebenfalls dazu beitragen, dass gewissen Auflagen erfüllt werden müssten. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass Bitcoins von Banken unabhängig sind, denn die Transaktionen laufen auf direktem Weg. Da das Vertrauen in Banken zunehmend schwindet, könnte sich dies positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken.





Risiken





Bitcoin unterliegt einer hohen Volatilität. Das bedeutet, dass es große Kursschwankungen gibt, die darüber hinaus schwer vorhersehbar und einschätzbar sind. Der Kurs der virtuellen Münzen ist nahezu unberechenbar. Trotzdem ist es möglich, Trends zu erkennen. Vor allem bei einer langfristigen Anlagestrategie lassen sich die Risiken minimieren. Eine Kurs-Prognose ist grundsätzlich nur aufgrund der Nachfrageentwicklung möglich. In den letzten Jahren hat der Kurs teils dramatische Bewegungen gezeigt. Daher ist es wichtig, zu wissen, welche Faktoren den Bitcoin-Kurs beeinflussen können. Für manche Investoren sind Kryptowährungen ein unkalkulierbares Spekulationsobjekt. Stabilere Kurse würden daher dieses Image verbessern. Trotzdem lohnt sich der Einstieg in Bitcoin, da mit einem langfristigen Kursanstieg zu rechnen ist. Ein Grund dafür ist, dass die bekannteste digitale Währung irgendwann rar wird, denn die Anzahl der Münzen ist begrenzt. Bitcoin hebt sich damit von anderen Kryptowährungen ab. Ein nicht zu unterschätzendes Risiko stellt der enorm große Stromverbrauch beim Bitcoin-Mining dar. Für viele AnlegerInnen ist Nachhaltigkeit ein »muss« geworden. Daher steigen InvestorInnen gerne auf energiefreundlichere digitale Währungen um.





Zukunftschancen





Wer sich mit Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie auseinandersetzt, hat die besten Voraussetzungen, mit Investitionen Geld zu verdienen. Wissen ist alles. Die Basis dafür bilden die Aus- und Weiterbildungen. Wie bei allen Geldanlageformen ist es wichtig, diese auch zu verstehen. Das erhöht die Gewinnchancen und minimiert Verlustrisiken. Der Grund, warum viele Menschen vor Kryptowährungen zurückschrecken, ist schlicht und einfach, dass sie zu wenig darüber wissen. Hier und dort wird etwas aus den Medien aufgeschnappt – aber wer versteht die Hintergründe wirklich? Namhafte Unternehmen verfügen über ausreichendes Wissen und investieren Unsummen in die Blockchain-Technologie und in Kryptowährungen. Doch auch für Privatpersonen gilt dasselbe wie für große Unternehmen: Mit dem richtigen Wissen kann die Investition in Bitcoin zur großen Zukunftschance werden.





Fazit





Das Potenzial von Kryptowährungen, wie Bitcoin, sollte jetzt genutzt werden, um Gewinne zu erzielen. Experte Christian Brom erklärt: »Für eine erfolgreiche Investition in Bitcoin ist eine fundierte Weiterbildung essenziell«. Die klassische Schulbildung reicht schon lang nicht mehr für eine erfolgreiche finanzielle Zukunft aus. Das liegt daran, dass sich die Gesellschaft und die Technologien schneller ändern als das Bildungssystem. Jeder kann heute Investitionen tätigen. Wer bereit ist Zeit in die finanzielle Bildung zu investieren, kann auch mit kleineren Beträgen, der richtigen Strategie und mit dem notwendigen Wissen gute Gewinne erzielen. Die größte Blockchain-Akademie im deutschsprachigen Raum bietet diese Wissensvermittlung im Bereich Bitcoin und Co. für erfolgreiche Investitionen an. Mehr Informationen darüber gibt es hier nachzulesen: www limytd com

Autor: Christian Brom







Christian Brom von limytd.com ist Experte im Bereich Blockhain und Kryptowährungen.

Es bringt die Nutzerfreundlichkeit in die Blockchain Technologie und ist der erste Ansprechpartner im DACH Raum für Blockchain und Kryptowährungen. Der technologische Fortschritt beginnt jetzt. Blockchain wurde nicht nur entwickelt, um darin zu investieren und davon zu profitieren, sondern sie anzuwenden.

Weiterbildung ist ihm sehr wichtig. Die klassische Schulbildung reicht nicht mehr aus, um sein persönliches Potenzial voll ausschöpfen zu können. Das liegt daran, dass sich die Welt und die Gesellschaft schneller ändert, als unser Bildungssystem.

Das Bild eines Investors ist in unserer Gesellschaft stark veraltet. Viele stellen sich unter einem Investor eine Person im höheren Alter, mit Anzug und Krawatte vor, der Unsummen an Geldern bewegt. Das ist nicht mehr so, bereits mit kleinem Geld kann man mit guten Strategien und dem richtigen Wissen nachhaltig investieren und auch ziemlich hohe Profite einfahren. Heute hat mittlerweile jeder die Möglichkeit sich als Investor zu bezeichnen. Vor allem die jüngere Generation, die mit moderner Technologie täglich hantiert, haben sogar bessere Voraussetzungen.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.