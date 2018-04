Bitcoin – Diese Hürde muss fallen

Kräftige Gewinne am Krypto-Markt waren zuletzt sehr selten. Nun keimt wieder Hoffnung auf, die vier größten Coins legten in den vergangenen sieben Tagen um rund 25 Prozent zu. Auch Bitcoin ist wieder gefragt und verzeichnet Mittelzuflüsse. Bis zur Wochenmitte werden wichtige Entscheidungen erwartet.

Wir hatten auf Bitcoin Krypto in den vergangenen Wochen mehrfach auf die schlechte Stimmung am Markt als möglichen Kontraindikator hingewiesen. Dazu passte die kurzfristig tiefe Vola. Beide Faktoren zusammen ergaben einen interessanten Mix, der sich nun entladen hat. Ausgehend vom jüngsten Tief steht Bitcoin zu Wochenbeginn rund 25 Prozent höher und eroberte die 8000er-Schwelle zurück. Einige Investoren wurden so auf dem falschen Fuß erwischt und mussten ihre Short-Spekulationen schließen. Ein Indiz dafür waren die rekordhohen Short-Positionen bei Bitfinex. An der Börse zeigte Bitcoin am Donnerstag zuerst auf dieser Handelsplattform eine positive Reaktion, die schließlich den gesamtem Krypto-Markt ansteckte.

Zusätzliche Fantasie entfacht der anstehende Steuerstichtag am morgigen Dienstag (17. April). Krypto-Investor Tom Lee glaubt, dass die Amerikaner rund 92. Mrd. Dollar an Gewinnen aus Krypto-Geschäften eingestrichen haben und die Haushaltsverbindlichkeiten bei 25 Mrd. Dollar liegen. Nachdem die Steuerschulden beglichen sind, dürfte der Abgabedruck am Krypto-Markt deutlich nachlassen. Für Bitcoin wäre dies sehr wichtig, denn die Nummer eins steht an einer Schlüsselmarke.

Abwärtstrend gegen Aufwärtstrend

Auch wenn die kräftigen Gewinne der vergangenen Tage Hoffnung aufkeimen lassen – aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage unverändert. Bitcoin steht mit 8100 Dollar direkt an der seit dem Rekordhoch bestehenden Abwärtstrendlinie (rot). Knapp darüber bei 8500 verläuft zudem der 250-Tage-Durchschnitt (violett) als zusätzlich belastender Faktor. Sollte der Ausbruch gelingen, wäre dies daher ein umso deutlicheres Signal der Stärke. Im Idealfall zieht der Kurs zügig bis an den nächsten Widerstand bei 9100/9300 Dollar.

Scheitert hingegen der Sprung an der Schlüsselmarke, droht bis zum Monatsende ein erneuter Test des Jahrestiefs und damit der zuletzt bewährten Aufwärtstrendlinie (grün) bei rund 6500 Dollar. Hier würde sich zumindest für Bitcoin-Bullen erneut ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis Richtung Norden eröffnen.

Fazit: Noch ist der Bärenmarkt beim Bitcoin intakt. Erholungen wie in den vergangenen Tagen gab es zuletzt mehrfach und erwiesen sich rückblickend immer als Strohfeuer. Saisonal haben nun aber wieder die Optimisten Oberwasser – April, Mai und Juni glänzen mit einer Gewinnquote von 70 bis 86 Prozent. Die Chancen für einen Ausbruch sind durchaus gut.