Bitcoin, DAX, Euro – Quo Vadis?

Zahlen wir bald im Bitcoin? Wir haben im Webinar am Montag die extreme Bewegung des Bitcoins thematisiert. Für Anfänger, Fortgeschrittene und Alle, die ihre Depots absichern möchten, stand das Thema “Optionsscheine” auf der Agenda. Wie funktioniert ein Optionsschein und welche Rolle spielt die Volatilität für den Preis der Absicherung. Natürlich war auch Euro/US-Dollar ein Thema. Die Aufzeichnung des Webinars finden Sie hier.

Benjamin hat sich im Webinar bei CMC Markets am Montag mit der Frage beschäftigt, warum die Rally an den Finanzmärkten vorerst gestoppt ist, und warum der Sommer für die Bullen ungemütlich werden könnte. Dazu haben wir uns auch mit den Sentiments und der Positionierung der Fondsanleger am Terminmarkt befasst. Hier waren die Investoren zuletzt besonders bei den Technologie-Aktien der NASDAQ positioniert, was als Kontraindikator gesehen werden kann. Die Aufzeichnung finden Sie hier.

Blicken wir auf das große Bild an den Märkten:

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 22.05.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Posted in: Chart-Show