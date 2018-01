Bitcoin: Cyberwährungsmarkt unter Druck – Nachrichten aus Südkorea und China belasten

Der Kurs der digitalen Währung Bitcoin brach am gestrigen Handelstag um bis zu 17 Prozent ein und rutschte zweitweise auf der Plattform Bitstamp unter die Marke von 14.000 Dollar. Die südkoreanische Finanzaufsicht und weitere Behörden wollen sechs im eigenen Land ansässige Banken unter die Lupe nehmen und prüfen, ob sich diese tatsächlich an Geldwäschegesetze halten.



China- Nachrichten belasten ebenfalls

Bereits in der vergangenen Woche wurden Spekulationen laut, dass die chinesische Regierung den hohen Stromverbrauch, welcher durch das Schürfen wie etwa Bitcoin anfällt, drosseln will.



Die ungewisse Lage schreckt Anleger derzeit ab. Vor allem das Anziehen des südkoreanischen Regulierungsgürtels raubt Anlegern aktuell jene Luft zum Atmen. Dabei sind Bitcoin- Schwächeszenarien keine Seltenheit. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu kräftigen Preisturbulenzen mit einhergehenden Kursrücksetzern, welche Anleger im Nachgang zum Wiedereinstieg nutzten.



US- Regierung geht verdächtigen Handelsaktivitäten weiterhin nach

Die Securities and Exchange Commission hat den Handel mit Aktien der UBI Blockchain Internet, einem Unternehmen mit Sitz in Hongkong, eingestellt. Um bis zu 900 Prozent stieg das Wertpapier im letzten Jahr an. Ungenaue Angaben in Offenlegungen gegenüber der Aufsichtsbehörde sowie verdächtige Marktaktivitäten seien Gründe für den Eingriff.

Der US- Marktaufseher setzt damit einmal mehr ein Zeichen und stellt seine Null- Toleranz- Politik unter Beweis.

Der Kurs der wichtigsten Cyberdevise Bitcoin befindet sich mit 15.344 Dollar derzeit erneut oberhalb der psychologischen Schwelle von 15.000 Dollar und setzt damit seine Achterbahnfahrt aus den letzten Wochen fort.