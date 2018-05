Bitcoin: Consensus Conference im Blickpunkt

Am Freitag muss sich der Bitcoin-Kurs erneut im Kampf um die Marke von 9.000 Dollar geschlagen geben. Mit derzeit 8.933 Dollar der Plattform Bitstamp zufolge und einem Minus von rund 3,55 Prozent im Vergleich zum Vortag, zwingt es den gesamten Markt aktuell in die Knie. Im Fokus dürfte in den kommenden Tage die Consensus Conference in New York stehen, welche vom 14. bis zum 16. Mai stattfindet. Der Veranstalter erwartet über 250 verschiedene Redner und mehr als 4.000 Teilnehmer aus den verschiedensten Bereichen. Im Vorjahr kletterte der Kurs während der Veranstaltung um 69 Prozent an. Zwei Monate später stand der Kurs weitere 138 Prozent höher. Die Erwartungen an das diesjährige Event sind groß, könnten aber schnell in einer Enttäuschung enden. Die Unbeschwertheit aus dem vergangenen Jahr besitzen Bitcoin und Co. zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr.