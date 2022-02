Bitcoin-Community feiert El Salvador - aber verdrängt verstörende Realitäten dort

El Salvador hat als erstes Land der Welt Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt

Bitcoin Community feiert El Salvador dafür

Diese Unterstützer verkennen allerdings politische Lebensrealitäten in El Salvador

Von wegen fortschrittlich und liberal: selbst auf Fehl- und Totgeburten droht Gefängnisstrafe, internationale Hilfsgelder werden als Bedrohung angesehen, und das Parlament wird zuweilen mit Soldaten gestürmt, um schnellere Entscheidungen herbeizuführen

Mit der Anerkennung von Bitcoin (BTC) als gesetzliches Zahlungsmittel hat El Salvador international Schlagzeilen gemacht. Doch im Land gibt es auch andere Entwicklungen, die keinen Beifall verdienen.

Große Teile der Kryptoszene sehen El Salvador seit Sommer 2021 als Vorzeigestaat. Denn mit der Einführung von Bitcoin (BTC) als gesetzlichem Zahlungsmittel hat El Salvador unter Präsident Nayib Bukele einen Schritt gewagt, der international bis jetzt einzigartig ist. Über kurz oder lang würden andere Länder dem Beispiel von El Salvador folgen, lautet die oft geäußerte Hoffnung aus der Bitcoin Community. Aber wer über den Krypto-Tellerrand hinausschaut, muss sich schwer damit tun, Bukele und El Salvador abzufeiern. Innenpolitisch wird mit harten Bandagen regiert.

Beispiel Nummer Eins: El Salvador setzt ein Abtreibungsverbot durch, das Frauenrechte mit den Füßen tritt. Selbst auf Fehl- und Totgeburten folgt die Gefängnisstrafe. Im Klartext: Auch eine medizinische Notlage wird von staatlicher Seite nicht als solche akzeptiert, sondern als illegale Abtreibung gewertet mit der Folge Gefängnisstrafe bis zu 30 Jahren. Präsident Nayib Bukele mag zwar für Bitcoin mit dem Slogan „finanzieller Freiheit“ werben – aber im Land sind Frauengefängnisse mit persönlichen Schicksalen überfüllt.

Beispiel Nummer Zwei: Mit der Vision einer Bitcoin City will Bukele ausländisches Kapital und Start-ups nach El Salvador locken. Doch die Tageszeitung Welt analysiert im Detail, wie Bukele selbst internationale Hilfsgelder als Bedrohung seiner Macht ansieht. Ähnlich wie Russland es bereits tut, will Bukele Gesetze zu „ausländischen Agenten“ in Kraft treten lassen und finanzielle Unterstützung der Zivilgesellschaft scharf kontrollieren. Die Erfahrung zeigt: Solche Vorhaben dienen dazu, Kritiker auszuschalten und haben mit einer liberalen Demokratie nichts zu tun. Nicht nur die Welt nennt Bukele deshalb einen „aufstrebenden Autokraten“, der sich Putin zum Vorbild nimmt und Andersdenkende aus dem Land treibt. Wissen das auch die Bitcoin Fans, die bereits von einem Leben an den Pazifikstränden in El Salvador träumen?

Beispiel Nummer Drei: Auf seinem Twitter Profil nennt sich Bukele vorwärtsgewandt „CEO von El Salvador“ und versprüht internationales Bitcoin Flair. Innenpolitisch aber gelten für ihn anscheinend nicht einmal einfache demokratische Regeln. Als das Parlament einen seiner Vorschläge nicht schnell absegnen wollte, ließ er im Februar 2020 Soldaten in das Abgeordnetenhaus einmarschieren. Während der ersten Welle der Corona-Pandemie ließ Bukele Bürger selbst bei einfachen Verstößen gegen eine Ausgangssperre in Gefängnis-ähnliche Lager bringen – gegen den Widerspruch des Verfassungsgerichts.



