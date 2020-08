Bitcoin & Co. im Sommerloch - jetzt Ruhe bewahren!

Nachdem Bitcoin (BTC) und Co. in den vergangenen Wochen – angeführt zunächst von den Altcoins um Ether(eum) (ETH) aufgrund des DeFi-Hypes – eine kleine Sommerrally hingelegt haben, kommt die Aufwärtsbewegung nun langsam ins Stocken. Dies ruft sofort wieder die Krypto-Kritiker auf den Plan, die Bitcoin (BTC) und Co. schon immer verteufelten und darin eine Spekulationsblase sahen und sehen.

Dabei wird als Argument immer wieder der – angeblich – fehlende innere Wert angeführt und Kryptowährungen mit den Tulpen zu Zeiten der niederländischen Tulpenmanie (in den 1630er Jahren) verglichen. Allerdings übersehen die Kritiker dabei zwei Dinge. Erstens nämlich haben die meisten Kryptowährungen, bedingt durch das entsprechende „Mining“ (Kosten!), durchaus einen gewissen inneren Wert. Und zweitens halten sie sich schon viel zu lange, als das man hier noch von einer Spekulationsblase sprechen könnte.

Letzten Punkt könnte man nun bestreiten. Aber schaut man sich die Spekulationsblasen der vergangenen Jahrzehnte an, so fällt doch auf, dass diese sich zumeist nicht allzu lange halten konnten. Sei es nun die „Dotcom Bubble“ um den Jahrtausendwechsel, die sich grob zwischen August 1995 (dem damaligen Börsengang des Browserspezialisten Netscape) und März 2000 entwickelte und dann platzte.

Oder sei es die Spekulationsblase an den Immobilienmärkten, die sich zwischen 2001 (dank niedriger Leitzinsen infolge des Platzens der „Dotcom Bubble“) und 2007 entwickelte und schließlich in der Finanzkrise 2007/2008 gipfelte. Kleinere Spekulationsblasen wie der Hype um Cannabis-Aktien oder der Krypto-Hype des Jahres 2017 respektive der Hype um Wasserstoff-Aktien zuletzt platzten dabei sogar noch schneller.

Grundsätzlich aber kann man sagen, dass Spekulationsblasen spätestens nach fünf, sechs Jahren platzen, wobei es tendenziell heute sogar etwas schneller geht als in der Vergangenheit. Der Bitcoin (BTC) – als „Mutter aller Kryptowährungen“ wurde jedoch bereits am 1. Januar 2009 eingeführt und feiert somit bald seinen elften Geburtstag. Und selbst Ether(eum) (ETH), dessen Smart Contracts ja die Grundlage für die Altcoins darstellen, feiert schon bald seinen sechsten Geburtstag.

Krypto-Hype 2017 war eine kleine Spekulationsblase, aber…

Ich habe es weiter oben bereits geschrieben und ja, ich sehe es so. Der Krypto-Hype des Jahres 2017 war eine kleine Spekulationsblase im Bereich der Kryptowährungen. So war der Bitcoin (BTC) seinerzeit auf mehr als 20.000 US-Dollar gestiegen, was damals zu viel des Guten war. Gleiches gilt natürlich auch für die Kurse zahlreicher anderer Kryptowährungen, egal ob wir nun Ether(eum) (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) oder andere nehmen.

Dann platzte eine Spekulationsblase und viele Kryptowährungen wurden, wie das bei Platzen einer Spekulationsblase eben immer so ist, viel zu tief geprügelt. Irgendwann aber fanden sich wieder Käufer und schon seit einiger Zeit steigen die aussichtsreichen Coins und Tokens wieder deutlich. Ja, viele Altcoins haben sogar bereits ihre alten Hochs wieder erreicht oder sogar neue Allzeithochs generiert.

Allerdings blieben und bleiben auf der anderen Seite eben auch viele sogenannte „Shitcoins“ zurück. Diese kommen nur schwer beziehungsweise überhaupt nicht mehr auf die Beine. Sei es nun das 2017 noch hochgehandelte Verge (XVG) oder auch das schon einige Zeit zuvor erstmals gehypte und 2017 nochmal mit nach oben gespülte Quark (QRK). Ich erwähne speziell diese beiden, weil ich auf diese selbst hereingefallen bin!

Aktuell sehen wir nur eine typische Sommer-Korrektur („Sommerloch“)!

Nachdem wir den Krypto-Hype 2017 und das anschließende Platzen dieser Spekulationsblase gesehen haben, können wir heute jedoch deutlich klarer in die Zukunft blicken. Auf solche „Shitcoins“ wie Verge (XVG) oder Quark (QRK) kann zwar jeder Anleger jederzeit wieder hereinfallen. Aber zumindest die langfristig aussichtsreichen Projekte können wir nun klar identifizieren.

Dazu gehören natürlich Bitcoin (BTC) und Ether(eum) (ETH), jedoch weniger Bitcoin Cash (BCH) oder Litecoin (LTC). Dagegen denke ich, dass wir über kurz oder lang ein großes Comeback der Privacy Coins wie Monero (XMR), DASH sowie ZCash (ZEC) erleben. Und andere aussichtsreiche Altcoins wie Tezos (XTZ), VeChain (VET), NEM (XEM), OMG Network (früher: OmiseGo) (OMG), Basic Attention Token (BAT) oder auch 0x (ZRX) haben solche Comebacks schon feiern können oder sind gerade dabei!

Lassen Sie sich daher von den Krypto-Weltuntergangspropheten nicht hinter die Fichte führen! Die Kryptowährungen, angefangen mit Bitcoin (BTC) sowie Ether(eum) (ETH), sind gekommen, um zu bleiben. Und sie werden bleiben, auch wenn es – wie an den Märkten üblich – ständig auf und ab geht. Natürlich kann es kurzfristig auch mal zu Übertreibungen nach oben („Spekulationsblase“) sowie nach unten kommen. Aktuell jedoch sehen wir einen relativ ruhigen Markt, der ein wenig korrigiert!

