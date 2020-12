Bitcoin & Co: Kryptos das neue Gold der Jugend?

Beispiellose staatliche Konjunkturmaßnahmen, eine andauernde globale Pandemie und ein Aktienmarkt, der auf immer neue Allzeithochs klettert, haben viele Anleger dazu veranlasst, im Jahr 2020 nach dem sprichwörtlichen „sicheren Hafen“ für ihre Kapitalanlagen zu suchen.

Angesichts der im Frühjahr einsetzenden Krisenstimmung erlebte auch Gold einen Boom sondergleichen. Der SPDR Gold Trust beispielsweise hat ein großartiges Jahr 2020 hinter sich. Aber eine neue Umfrage der deVere Group hat ergeben, dass doppelt so viele jüngere Investoren zum Bitcoin statt zum Gold griffen, um ihr Vermögen zu sichern.

Die nackten Zahlen scheinen ihnen recht zu geben. Der SPDR Gold Trust hat den S&P 500-Index im Jahr 2020 zwar mit einem Plus von 20,1% übertroffen. Allerdings hat der Grayscale Bitcoin Trust in diesem Jahr Gold weit hinter sich lassen können und gegenüber dem Vorjahr um 188,5% zugelegt.

Die deVere-Umfrage umfasste mehr als 700 der Kunden des Unternehmens auf der ganzen Welt, die der Generation Y angehören – auch als Millennials bekannt. Sie ergab, dass 67 % aus dieser Gruppe den Kryptowährungen gegenüber Gold den Vorzug gaben, wenn man sie fragte, was sie als „sicheren Hafen“ für ihr Kapital betrachten.

Laut Nigel Green, CEO und Gründer der deVere Group, deute die Umfrage darauf hin, dass Bitcoin letztendlich Gold als weltweit bevorzugtes Safe-Hafen-Investment entthronen könnte.

Green sagte, Investoren seien zu Recht besorgt darüber, dass Zentralbanken auf der ganzen Welt die Volkswirtschaften mit Geld geradezu überschwemmen und dass jüngere Investoren sich zunehmend dem Bitcoin zuwenden, um den Auswirkungen zu entgehen.

„Den Bitcoin gibt es gerade mal seit etwas mehr als einem Jahrzehnt, macht aber bereits mehr als 3% der gesamten Marktkapitalisierung von Gold in Höhe von 9 Billionen Dollar aus“, so Green.

„Da der Einfluss digitaler Technologie massiv zunimmt und die Millenials gleichzeitig zu einem immer wichtigeren Teil der Weltwirtschaft werden, können wir erwarten, dass Kryptowährungen auch auf den Finanzmärkten eine immer einflussreichere Rolle spielen werden, insbesondere im Hinblick darauf, dass es ein ‚rezessionssicheres‘ Anlagegut ist.“

Eines der stärksten Argumente gegen den Bitcoin als Safe-Haven-Investition ist die nach wie vor extreme Preisvolatilität. Die Gesamtperformance des Bitcoins war in den letzten Jahren großartig. Aber der Kurswert ist in jedem der letzten fünf Jahre um mindestens 72% gestiegen oder gefallen, einschließlich eines Rückgangs um 72,6% im Jahr 2018. Das schlechteste Jahr für den Goldpreis in den letzten fünf Jahren war 2018 – als die Preise im Jahresvergleich um nur 0,9 % fielen.





