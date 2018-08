Bitcoin: Bullen treten auf der Stelle

Nach Erreichen der 8000 USD-Marke ging es im BTC/USD abwärts. Zu Wochenbeginn konnte der Bitcoin ein leichtes Plus verzeichnen. Der Broker IG taxiert zur Stunde die digitale Leitwährung Bitcoin auf 6451 US-Dollar. Damit liegt der Kurs 1,75 Prozentpunkte höher als vor 24 Stunden. Nach dem starken Anstieg im Juli und der, fiel der Kurs in den letzten 18 Handelstagen um mehr als 25 Prozent.

Zusammenfassung:

· Bitcoin-Dominanz erreicht Jahreshoch.

· Wochenpivotpunkt bei 6500 USD steht unter Druck.

· IG Sentiment bleibt stark bullisch.

Marktdominanz steigt weiter an

Bei einem Blick auf die Marktdominanz des Bitcoins fällt auf, dass ein neues Jahreshoch erreicht wurden ist. Die Dominanz befindet sich aktuell mit über 50 Prozent auf dem höchsten Stand in diesem Jahr. Machte der Bitcoin Ende Dezember noch 65 Prozent des gesamten Kryptowährungsmarktes aus, brach er kurz darauf im Januar 2018 auf rund 30 Prozent ein. Die erneute Dynamik der weltweit größten Kryptowährung, könnte mit dem Scheitern zahlreicher ICOs und der damit verbundenen negativen Berichterstattung zu tun haben. Mitten im Hype 2017 wurden vor allem in kleinere Kryptowährungen bzw. jüngere Blockchain-Projekte investiert, da sich Marktteilnehmer größere Profite erhofft hatten als im Bitcoin. Jedoch sind zahlreiche dieser Startups gescheitert oder im Sand verlaufen. Deswegen steuern die Kryptoanleger in der aktuellen Marktlage wieder den Bitcoin als „sicheren Hafen“ an.

Bisheriger Verlauf der BTC-Marktdominanz im Jahr 2018

Quelle: coinmarketcap.com

Bullen geben 6500 US-Dollar-Marke preis

Nach dem kurzen Rendezvous mit dem 8000 US-Dollar-Level, ging die Reise wieder gen Süden. Die Bullen konnten den Abverkauf nicht aufhalten. Innerhalb der letzten 18 Handelstagen verlor die digitale Leitwährung trotz steigender Dominanz rund 25 Prozent an Wert. Aktuell kämpfen die Bitcoin-Bullen um den Tagespivotpunkt bei 6516 US-Dollar. Es zeigt sich erneut, dass die 6500 US-Dollar-Marke wieder als eine wichtige charttechnische Ausgangslage gesehen werden kann. Scheitern die Bullen im weiteren Verlauf an dem besagten Wochenpivotpunkt auf Schlusskursbasis, könnte der Kurs weiter unter Druck geraten. Bei einem Blick auf die Trendfolgeindikatoren RSI und MACD fällt auf, dass beide Indikatoren auf bärische Signale hindeuten. Bleibt dieses Szenario erhalten, könnte eine Übernahme des Wochenpivotpunktes sehr schwer werden. Der ursprüngliche Aufwärtstrend könnte nun umgekehrt werden.

BTC/USD auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

IG Sentiment deutet auf eine bärische Tendenz hin

Bei einem Blick auf die Stimmung der Bitcoin Anleger fällt auf, dass 76,8 % der IG Kunden mit offenen Positionen in diesem Markt denken, dass der Preis steigen wird. Das Verhältnis der Long zu Short-Positionen beträgt damit 3,32 zu 1.

SENTIMENT BLEIBT ÜBERWIEGEND BULLISCH, WAS FÜR EINEN SCHWACHEN BITCOIN KURS SPRICHT

Dies würde bei Anwendung des Sentiments als Kontraindikator bedeuten, dass der Kurs in naher Zukunft weiter schwach bleibt.