Bitcoin: Bleibt tendenziell angeschlagen

Bitcoin in US-Dollar (Wochenchart): Kurslethargie setzt sich fort.



Von Manfred Ries



Freitag, 29. April 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Zum Wochenschluss hin ein Blick auf die …

…Kryptos! Heute geht es um Bitcoin (BTC/USD). Die Kursschwäche der vergangenen vier Handelswochen setzt sich auch am heutigen Wochenschluss fort. Im Abendhandel kostet ein Bitcoin 38.639 USD (-3,1%).

Die Hintergründe. Neben El Salvador hat nun auch die Zentralafrikanische Republik den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Die Landesregierung hat einstimmig einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet, wonach der Bitcoin – neben der Landeswährung (CFA-Franc) – gesetzliches Zahlungsmittel wird.

Die Ausgangslage. Seit Herbst 2021 bereits tendiert der Bitcoin ausgesprochen schwach. Im vergangenen November zahlte man für einen Bitcoin noch ~68.750 USD. Damit sprechen wir von einer Kurskorrektur von ~43 Prozent in den vergangenen sechs Monaten. Zwischenzeitlich wurde die 200-Tagelinie nach unten durchbrochen: ein grundsätzlich kritisches Signal; der MA(200) ist nun als Widerstand nach oben zu betrachten.

Wie geht es weiter? Die Lethargie der vergangenen Handelswochen sollte sich fortschreiben. Dabei sind die Schlüsselmarken klar definiert: Widerstand: entlang des MA(200) (~47.110 USD). Unterstützung: 37.181 USD. Das bisherige Jahrestief lag im Währungspaar BTC/USD bei 32.937 USD. Ein neuerlicher Test dieser Preismarke sollte eingeplant werden.

Soweit für den heutigen Handelstag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr



Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---



Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News