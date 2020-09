Bitcoin (BTC) und Co. – der typische September!

Die Kursentwicklung an den Krypto-Märkten kann man in den letzten Monaten wie folgt zusammenfassen: Zunächst kam es zu einem ersten, kleinen DeFi-Boom. Infolgedessen stiegen die Coins/Tokens von Smart Contract-fähigen Projekten, allen voran natürlich Ethereum (ETH). Aber auch die Kurse zahlreicher Altcoins, die das Thema DeFi betrifft – wie zum Beispiel Chainlink (LINK), Cardano (ADA), Tezos (XTZ), NEO, UMA, Uniswap (UNI), Synthetix Network (SNX), REN oder Band Protocol (BAND) gingen durch die Decke.

Irgendwann besannen sich jedoch einige Krypto-Investoren darauf, dass der Bitcoin (BTC) immer noch die „Mutter aller Kryptowährungen“ ist – und kauften auch ihn. Dadurch kam es kurzfristig selbst im Bitcoin (BTC) zu einem starken Kurssprung bis auf rund 12.500 US-Dollar. Hier bildete der Bitcoin (BTC) dann jedoch kurzfristig eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter Formation (S-K-S) aus und ging in eine, immer noch anhaltende Korrekturphase über.

Eine solche Korrekturphase an den Krypto-Märkten ist dabei, ähnlich wie auch an den Aktienmärkten, für den Monat September nicht ungewöhnlich. Selbst im „Krypto Hype“-Jahr 2017 kam es im September nochmal zu einem Rücksetzer, ehe es dann im Oktober und besonders November auf neue Allzeithochs bis rund 20.000 US-Dollar (im Bitcoin (BTC)) ging. Generell sehen wir an den Krypto-Märkten, ebenfalls ähnlich wie an den Aktienmärkten, ohnehin gerne mal eine Jahresendrally.

Eine solche hatte ich daher bekanntlich auch schon letztes Jahr in Aussicht gestellt. Meines Erachtens wäre sie auch gekommen, wenn nicht… ja, wenn es seinerzeit nicht einen großangelegten Krypto-Betrugsfall in China – Stichwort: Plus Token – gegeben hätte. Denn meines Erachtens sorgten die großangelegten Verkäufe ergaunerter Coins und Tokens seinerzeit eine vorübergehende Kursschwäche, die aus der eigentlichen Jahresendrally 2019 eine Jahresanfangsrally 2020 machten.

Nach diesem kleinen Rückblick kommen wir nun jedoch zum wichtigerem, nämlich dem Ausblick. Wie bereits geschrieben, erwarte ich kurzfristig noch einige schwierige Tage, nämlich im September und Anfang Oktober. Dann aber dürfte die Korrekturphase zu Ende und die Kryptos wieder UP gehen. Ich schreibe dabei ganz bewusst UP, denn ich rechne tatsächlich erneut mit einer Jahresendrally. Doch angeführt werden sollte diese nicht mehr unbedingt vom Bitcoin (BTC) selbst.

Ja, früher oder später wird auch der Bitcoin (BTC) von einer Krypto-Kursrally profitieren. Daher dürfte auch er bis zum Jahresende noch auf 12.500 oder gar auf 14.000 bis 14.500 US-Dollar ansteigen. Aber meines Erachtens hat der Ether (so heißt der Coin bei Ethereum (ETH) korrekt!) bereits damit begonnen, den Bitcoin (BTC) als Nummer 1 des Krypto-Marktes einzuholen beziehungsweise zu überholen. Was jedoch ein längerer Prozess von zwei bis drei Jahren werden dürfte…

Ich rechne daher damit, dass die schon thematisierten Altcoins wie Ether(eum) (ETH), Cardano (ADA), Tezos (XTZ), NEO und Co. (sowie zusätzlich EOS, als technologisch eigentlich sogar führende Smart Contract-Plattform!) schon bald wieder durchstarten werden. Insofern ist die aktuelle Korrekturphase meines Erachtens ein sehr guter Zeitpunkt, um hier (nochmal) zuzugreifen.

Meine Favoriten sind dabei weiterhin Ether(eum) (ETH), EOS, Tezos (XTZ), NEO, Ontology (ONT), Polkadot (DOT), Chainlink (LINK), Band Protocol (BAND) sowie REN. Wobei es sicherlich noch den ein oder anderen weiteren interessanten Coin/Token gibt. Das Problem ist nur, dass man bei Kryptos leichter auf Scams reinfallen kann. Seien Sie daher immer vorsichtig – wobei bei meinen favorisierten Coins/Tokens ein Scam (nahezu) ausgeschlossen werden kann!





