Bitcoin (BTC/USD): Krypto vor großem Kaufsignal?

Bitcoin (BTC/USD) auf Wochenbasis: Steht vor einem wichtigen Widerstand.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 11. August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin eine Besprechung wert: die …

… Kryptos. Und hier führt aktuell kein Weg vorbei an Bitcoin (BTC/USD). Zum Hintergrund: Die Charttechnik sieht wieder vielversprechend aus, nachdem sich im Bereich ~2873 USD ein Support herauskristallisiert hat (wir berichteten). Dieser ging mit einem Wendepunkt im Slow Stochastik einher. Dabei gelang es den Notierungen, ihre 200-Tagelinie nach oben zu durchbrechen und sich wieder oberhalb der 40.000er-Linie zu etablieren. Was jetzt fehlt: ein Sprung über den nächsten Widerstand, der sich um ~46.646 USD etabliert. Der Break out nach oben sollte gelingen.

Der Schwächeanfall bei den Edelmetallen – allen voran bei Gold – hat offenbar das Interesse an den Kryptos wieder verstärkt, ungeachtet fundamentaler und zinspolitischer Überlegungen. Gut möglich, dass ein neuerlicher Run auf BTC/USD die Krypto weiter nach oben tragen wird, getreu dem Motto: „the trend is your friend…“. Was würde drin sein? Charttechnisch lägen BTC-Kurse ~59.300/59.400 USD in der Welt des Möglichen. Trader, die auf Nummer Sicher gehen möchten, warten einen Break out >46.650 USD ab – im Idealfall auf Tagesschlusskursbasis – und beherzigen die Regeln des Money Managements, allen voran das Platzieren eines Stop-Loss‘. BTC/USD am Mittwoch, 11. August 2021 im Abendhandel in New York: 46.345 USD (+1,8%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – warum nicht auch bei den Kryptos..? Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.