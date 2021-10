Bitcoin (BTC/USD): Ausbruch gelungen!

von Manfred Ries

Bitcoin (Wochenchart): Der Break out verschafft neues Kurspotenzial nach oben.

Von Manfred Ries

Freitag, 8. Oktober 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin wieder einmal interessant: ein Blick auf die …

…Kryptos – und da komme ich zum Wochenschluss hin am Bitcoin (BTC/USD), der Mutter aller Kryptos, einfach nicht vorbei. Nachdem die Digitalwährung BTC/USD bereits in der Vorwoche um 11,7% gestiegen ist, legten die Notierungen in der nun ablaufenden Woche erneut zu – die Wochenperformance bewegt sich ~12%; am Freitag gewann die Krypto am High bis zu 3,3%. »Charttechnisch könnte sich der Bereich um 40.000/42.000 USD als ‚Support‘ behaupten«, so meine Ansage vom vergangenen 10. September. Kurs von BTC/USD damals: 46.081 USD. BTC/USD aktuell: 57.798 USD. In der Tat hat sich bei Bitcoin der ansteigende Verlauf der 200-Tagelinie als tragfähiger Support behauptet – ein Hoch auf die Charttechnik! Diese nimmt gerade im Krypto-Bereich einen immer höheren Stellenwert ein.

Wie gehts weiter? »Analysten gehen derzeit weiterhin davon aus, dass der Bitcoin-Kurs auf Jahressicht steigen und sein bisheriges Allzeithoch durchbrechen wird«, so das renommierte Handelsblatt (6.10.2021). Die jüngsten News um ein Verbot der Kryptos in China hat dem BTC/USD also nur kurzzeitig geschadet. Im Wochenverlauf gab es sogar einen Break out über den bedeutsamen Widerstand bei 52.945 USD: Charttechnisch betrachtet ein Kaufsignal! Ein Herantasten an die 60.000er-Preismarke erscheint wahrscheinlich; ein nachfolgender Test des Allzeithochs bei 64.899 USD ebenso.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert. Auch bei den Kryptos – aber bitte umsichtig. Denn: »Eine Investition in Bitcoin gilt unter Anlegern aber weiterhin als riskant.« (Handelsblatt (6.10.2021)).

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

