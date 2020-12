Bitcoin (BTC): Neues Allzeithoch, „Crash” – und jetzt?

Vor genau einer Woche präsentierte ich an dieser Stelle nochmal den „Crypto Hype Cycle“, laut dem wir uns aktuell bereits in einer neuen Krypto-Kursrally befinden. Ich schrieb jedoch auch, dass ich kurzfristig mit einem Anstieg des Bitcoin (BTC) auf ein neues Allzeithoch sowie anschließend einem kräftigen Rücksetzer rechnen würde. Davon sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich aber nicht irritieren lassen.

Man könnte diese Prognose wohl einen absoluten Volltreffer nennen! Denn in der Tat stieg der Bitcoin (BTC), die „Mutter aller Kryptowährungen“, kurzfristig zunächst einmal auf neue Allzeithochs um 20.000 US-Dollar. Anschließend fiel er dann ebenfalls deutlich zurück, wobei mein Korrekturziel von 16.800 US-Dollar zeitweise leicht unterschritten wurde.

Im Großen und Ganzen aber lag ich auch mit diesem Korrekturziel ziemlich gut. Denn angesichts der hohen Volatilität von Bitcoin (BTC) und Co. das Korrekturziel bis auf circa zwei Prozent genau zu treffen ist ganz okay. Doch das ist nun alles Vergangenheit. Wichtiger ist, wie immer, die Zukunft. Wie also dürfte sich der Bitcoin (BTC) nun weiterentwickeln? Und wie die anderen Kryptowährungen?

Beginnen wir mit der Nummer 1 des Krypto-Marktes, dem Bitcoin (BTC). Nach den zuletzt erreichten neuen Allzeithochs sowie dem anschließenden Rücksetzer konsolidiert dieser nun um 19.000 US-Dollar. Kurzfristig wären noch weitere leichte Rücksetzer auf 17.800 bis 18.200 US-Dollar möglich. Hier sollte er dann aber die Kurve bekommen und wieder steigen.

Tut er dies, wäre die derzeitige Konsolidierung sehr bullish zu werten. Konkret wäre dann zügig mit einem Anstieg auf neue Allzeithochs über 20.000 US-Dollar zu rechnen. Damit würde der Bitcoin (BTC) aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal mit erstem Kursziel zwischen 24.000 und 25.000 US-Dollar generieren. Nach einer erneuten Zwischenkonsolidierung wären dann sogar 30.000 US-Dollar erreichbar.

Noch interessanter ist derzeit jedoch – trotz allem – die Nummer 2 des Krypto-Marktes, nämlich der Ether. Schließlich wurde hier kürzlich das Update auf Ethereum 2.0 (kurz: ETH2) aktiviert. Dazu war es notwendig, dass in einen entsprechenden Smart Contract bis spätestens Dienstag, dem 24. November um 12 Uhr (UTC) (entspricht 11 Uhr deutscher Zeit) mindestens 524.288 Ether eingezahlt würden.

Es sah lange Zeit nicht danach aus und war auch knapp, aber am Ende gelang dies und inzwischen sind dort sogar schon fast eine Million Ether eingezahlt worden. Damit konnte das große Ethereum 2.0-Update am gestrigen Dienstag, dem 1. Dezember 2020, gestartet werden. Bis zum endgültigen Abschluss dieses Updates wird es einige Jahre dauern, am Ende wird Ethereum dann unter anderem von Proof-of-Work (PoW) auf Proof-of-Stake (PoS) umgestellt sein.

In der Vergangenheit schlug Ethereum-Mastermind Vitalik Buterin unter anderem vor, im Zuge dieses umfangreichen Updates eine Obergrenze an Coins bei Ethereum (ETH) einzuführen. Aber egal was genau passieren wird, Ethereum (ETH) war, ist und bleibt die führende Smart Contract-Plattform. Smart Contracts jedoch braucht es zur Weiterentwicklung von Decentralized Finance (DeFi) – und bekanntlich war, bin und bleibe ich ein großer Freund von DeFi.

Aus charttechnischer Sicht jedenfalls könnte der Ether kurzfristig im schlimmsten Fall nochmal auf 560 US-Dollar zurücksetzen. Hier sollte er dann nach oben drehen und anschließend auf 700 sowie später 850 US-Dollar ansteigen. Wer sicher bei dieser Kursrally dabei sein möchte, kann durchaus jetzt schon erste Positionen aufbauen. Bei Rücksetzern heißt es dann nachkaufen. Man wird hier sicherlich kurzfristig gute Nerven brauchen, aber dafür am Ende belohnt werden.

Wohingegen ich Ethereum (ETH) inzwischen noch positiver als den Bitcoin (BTC) sehe, bleibe ich bei Ripple (XRP) nach wie vor sehr zurückhaltend. Grundsätzlich halte ich die Ripple-Technologie zwar für interessant. Deren Wert spiegelt sich meines Erachtens aber nicht im XRP getauften Coin wider. Vielmehr müsste die Firma Ripple an die Börse gehen, so dass man deren Aktie kaufen könnte, um am Erfolg des Unternehmens zu partizipieren.

Kritiker werden nun einwenden, dass ich mich hier stets eher negativ zu XRP geäußert habe. Dennoch ging der Coin zuletzt durch die Decke. Das ist zwar richtig, aber sehr kurz gesprungen. Denn seit dem „Krypto Hype“ 2017 gehört XRP definitiv zu den am schlechtesten performenden Coins. So verlor XRP nicht nur mehr als Bitcoin (BTC) und andere, sondern konnte sich anschließend auch nicht so stark erholen. Das gilt selbst nach dieser beeindruckenden Kursrally zuletzt noch immer.

Kurzfristig scheint mir nach dieser Kursrally XRP nun leider auch sehr heiß gelaufen, so dass hier größere Rücksetzer möglich erscheinen. Anschließend dürfte jedoch selbst der XRP von der allgemein guten Stimmung an den Krypto-Märkten profitieren. Insofern ist hier auf der Oberseite noch etwas Platz. Allerdings bleibe ich dabei, dass XRP mittel- bis langfristig ein Underperformer bleiben wird und für mich leider ein nicht investierbarer, weil zu zentralisierter, Coin ist.

Gerne würde ich an dieser Stelle noch weitere Coins und Tokens besprechen, aber das würde leider den Rahmen des Newsletters sprengen. Aber ich habe noch eine gute Nachricht zum Schluss für Sie, liebe Leserinnen und Leser. Denn am Dienstag, dem 15. Dezember 2020 ab 18:00 Uhr biete ich bei GodmodeTrader/Guidants ein kostenloses Webinar zum Thema Kryptowährungen unter dem Titel „Kryptos unter der Lupe: Wohin steuern Bitcoin und Co.?“ an.

Googlen Sie doch einfach mal danach, melden Sie sich an und nehmen Sie teil. Ich freue mich auf Sie!





