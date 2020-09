Bitcoin (BTC) & Co. – von plötzlichen Rücksetzern nie verrückt machen lassen!

Letzte Woche schrieb ich an dieser Stelle, dass sich die Kryptowährungen rund um den Bitcoin (BTC) derzeit im Sommerloch befinden. Dies nutzte ich für einen Rückblick auf die kleine Spekulationsblase, die wir im Rahmen des „Krypto Hype“ 2017 gesehen haben. Aber auch für eine klare Einordnung, nämlich das Kryptowährungen generell nicht mit der Tulpenmanie in den Niederlanden vergleichbar waren und sind.

Heute möchte ich jedoch einen Schritt weiter gehen – und die kurz- und langfristigen Zukunftsperspektiven der Kryptos beleuchten. Dadurch wird auch klar, dass der Bitcoin (BTC) selbst – als „Mutter aller Kryptowährungen“ – innerhalb der Kryptowährungen eher auf dem absteigenden Ast ist. Es sei denn, die Community und Entwickler werden endlich progressiver und öffnen sich.

DeFi – Decentralized Finance

Die klare Zukunft der Kryptos lautet Decentralized Finance oder kurz: DeFi. Unter DeFi versteht man Finanzdienstleistungen, die mit Hilfe der Blockchain-Technologie angeboten werden. So kann man beispielsweise einen Kredit aufnehmen ohne langwierige Überprüfung der Kreditwürdigkeit oder Preisgabe der Identität. Zudem gibt es beispielsweise Zinsen auf Guthaben, selbst wenn das (digitale) Geld (in Form von Kryptowährungen) im Portemonnaie („Wallet“) liegt.

Bereitgestellt werden diese Finanzdienstleistungen über dezentrale Anwendungen („dezentrale Apps“, kurz: DApps). Im Hintergrund läuft dabei eine Blockchain und natürlich entsprechend (programmierte) Smart Contracts. Womit klar ist, welche Kryptowährungen dem Bitcoin (BTC) den Rang langsam ablaufen – was auch schon begonnen hat. Nämlich eben Kryptowährungen, die Smart Contracts ermöglichen.

Das ist natürlich an allererster Stelle Ethereum (ETH). Aber Ethereum (ETH) hat mit Cardano (ADA), EOS oder Tezos (XTZ) inzwischen starke Konkurrenz bekommen. Insbesondere ein Investment in EOS könnte daher aktuell auch sehr interessant sein. Denn die technologische Plattform von EOS gilt als hervorragend, was sich zuletzt jedoch nicht (mehr) im Kurs widergespiegelt hat.

Nicht mal das Lightning Network kann den Bitcoin (BTC) retten!

Die technologische Plattform des Bitcoin (BTC) gilt dagegen inzwischen, knapp 11 Jahre nach dem Start der „Mutter aller Kryptowährungen“, als veraltet. Nicht einmal wenn das lange erwartete Lightning Network endlich käme, würde dies den Bitcoin (BTC) noch retten können. Denn auch mit dem Lightning Network würden ja keine Smart Contracts eingeführt, sondern vielmehr nur die Zahlungsfunktion des Bitcoin (BTC) gestärkt.

Das meinte ich eingangs damit, dass sich die Community sowie die Entwickler hinter dem Bitcoin (BTC) endlich öffnen müssen. Leider sehe ich dies nicht. Doch auch an Ethereum (ETH) wurde zuletzt – durchaus nicht ganz zu Unrecht – herumgemäkelt. Allerdings ist man bei Ethereum (ETH) eben deutlich progressiver und arbeitet längst an einem großen Update. Dies wird – bis zum Abschluss – zwar rund 10 Jahre dauern. Dafür stellt es Ethereum (ETH) quasi komplett neu auf!

Immer wieder starke Kursbewegungen zu erwarten…

Neue Kryptowährungen, neben Ethereum (ETH) eben Cardano (ADA), EOS oder Tezos (XTZ), laufen dem Bitcoin (BTC) also bereits den Rang ab. Dies wird weitergehen, wobei wir bald wohl eine große „DeFi Party“ an den Krypto-Märkten sehen werden. Zumal DeFi nichts anderes wie FinTech 2.0 – und somit die große Revolution der Finanzbranche – sein dürfte.

Der Bitcoin (BTC) ist immer noch die „Mutter aller Kryptowährungen“ und hat daher eine herausragende Bedeutung für die Krypto-Märkte. Wenngleich diese sukzessive abnehmen dürfte, wird das noch eine ganze Zeit lang so bleiben. Allerdings wird es, gerade beim Bitcoin (BTC) selbst, immer wieder zu stärkeren Rücksetzern kommen, die sich dann kurzfristig auch auf andere Kryptowährungen auswirken werden.

Erst gerade, brandaktuell, haben wir wieder so einen Taucher gesehen. So fiel der Bitcoin (BTC) innerhalb von Minuten von über 11.800 US-Dollar auf unter 11.200 US-Dollar und zog damit auch Ethereum (ETH) und Co. mit nach unten. Inzwischen stabilisieren sich die Krypto-Märkte jedoch schon wieder. Wichtig ist daher, sich als Krypto-Anleger nie von solchen Kursbewegungen verrückt machen zu lassen. Die Volatilität von Kryptos war, ist – und bleibt noch eine ganze Weile – sehr hoch!

from

Finanztrends by Sascha Huber

