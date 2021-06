Bitcoin: Aufwärtstrend steht zur Debatte

von Manfred Ries

Bitcoin (BTC/USD): Die 200-Tagelinie wurde nach unten hin verletzt.

Von Manfred Ries

Montag, 21. Juni 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant, die

…Kryptos. Und hier möchte ich Sie auf die prekäre Ausgangslage bei Bitcoin (BTC/USD) hinweisen. Denn die Kryptowährung steht aktuell stark unter Druck. De facto bereits seit vergangenem 18. April, als BTC/USD bei 64.899 USD ein Allzeithoch markierte. Der BTC/USD-Kurs am Montagabend: 31.946 USD (-10,3% gegenüber dem Vortag) und damit fast genau 50 Prozent unterhalb des besagten Allzeithochs. Was ist passiert?

BTC/USD ist ein Spielball der Spekulanten und wird es auch in Zukunft bleiben!!! Aktuell gibt es erneut Hinweise darauf, wonach China den Gebrauch von Kryptowährungen einschränken möchte! »China schließt Bitcoin-Minen im Südwesten«, titelte etwa Spiegel-Online am Montag. Auch werden Banken in China zunehmend unter Druck gesetzt, sich gegen Bitcoins & Co. zu stellen. Denn Kryptowährungen gefährden, so findet es die chinesische Zentralbank, die »ökonomische und finanzielle Ordnung«. Wie geht es weiter?

BTC/USD wird auch künftig hoch volatil bleiben! Charttechnisch notiert die Währung wieder unterhalb ihrer 200-Tagelinie – das erste Mal seit Mai 2020! Das werte ich als sehr, sehr kritisch. Denn das heißt nichts anderes, als dass sich der mittelfristige Aufwärtstrend dem Ende entgegenneigen könnte. Diese 200-Tagelinie ist gerade dabei, ihren steigenden Verlauf zu beenden. Und dieser visualisiert letztlich das übergeordnete Trendverhalten in geglätteter Form. Charttechnisch ist jetzt ein Test der 28.732er-Preismarke sehr wahrscheinlich. Verstärkt sich die Abwärtswelle, käme auch die 25.000er-USD-Marke wieder ins Spiel. Mit Verlaub: eine Long-Strategie drängt sich mir unter dieser Betrachtung aktuell wirklich nicht auf.

Auch Ethereum (ETH/USD) setzt, wie am 9. Juni von mir erwartet, seine Abwärtsbewegung fort. Meine Headline in der ersten Juni-Hälfte: »Da braut sich was zusammen…«. Die damals angesprochene – höchst kritische – Candle-Formation hat sich damit bewahrheitet. Auch für ETH/USD gilt weiterhin, aus meiner Sichtwarte heraus betrachtet: »Finger weg…«.

Soweit für heute an diesem tropisch-warmen Sommeranfang. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf. Bleiben Sie gesund, munter und – fasziniert am Trading!

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

