Bitcoin: Auf wackeligen Beinen …

von Manfred Ries

Bitcoin: -26 Prozent in nur acht Handelstagen

Von Manfred Ries

Samstag, 24. April 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Ich habe für Sie recherchiert. Heute Morgen besonders interessant:

BITCOIN – die Mutter aller KRYPTOS. Gerät die Mutter auf Abwegen? Fakt ist: innerhalb von nur acht Handelstagen hat die virtuelle Währung bis zu 26 Prozent an Wert verloren. Kurs am Freitag, 23. April, 23:10 Uhr: 50.733 USD. Welche seriöse Währung kann diesem Asset in Sachen Schwankungsfreudigkeit das Wasser reichen? 1 BTC im Wochentief = 47.500 USD. Damit notiert BTC/USD wieder auf dem Kursniveau von Anfang März. Wie gewonnen, so zerronnen? BTC ist nicht abgeschrieben, bei Leibe nicht. Doch die Risiken nehmen zu, je weiter BTC/USD nach oben driftet, und je volatiler das Vehikel. Prekär: Der jüngste Abwärtsmove war so heftig, wie schon lange nicht mehr – das mahnt zur Vorsicht!

Okay; das Daily Candle vom Freitag mit seinem langen, unteren Docht (Letzte Kerze im obigen Tageschart) ist ein Zeichen von Nachfrage – zeugt aber dennoch von hoher Volatilität! Kritisch auch, zumindest für mich: die Kryptos sind derzeit in aller Munde! Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich selbst im Stadtpark, wie am Freitag erlebt, von ansonsten sehr situierten und im Alltagsleben konservativ denkenen Menschen angesprochen werden, die plötzlich mit Begriffen wie Blockchain, Paperwallet und PublicKey um sich schmeißen, so klingeln bei mir die Alarmklocken! Zugegeben: ich bin gelernter Bankkaufmann und von Natur aus auf Vorsicht getrillt – zum Glück. Das sich nun auch die Klatschpresse (Yellow Press) zunehmend den Kryptos als Alternative Investmentklasse zu herkömmlichen Anlageformen widmet, macht mich stutzig. Wie dem auch sei: der langfristige(!) Aufwärtstrend passt. Doch wie heißt es an der Börse so schön: „Die Hausse stirbt in der Euphorie …“. Zur Charttechnik:

BTC/USD notiert wieder unterhalb seiner 21-Tagelinie. Der jüngste Kurseinbruch war dramatisch: wer sieht seine Geldanlage schon gerne innerhalb von wenigen Handelstagen um ein Viertel schwinden? 47.000/48.000 EUR scheint als Unterstützung zu halten. Vorerst.

Steuererhöungen in den USA, potentielle, staaltiche Regulierungen und geplatzte Wetten von Spekulanten: der BTC steht unter Druck. Und dieser dürfte auch noch anhalten. BTC/USD zum Trading? Für versierte Marktteilnehmer: gerne und jederzeit. Im Daily-Bereich: schnell rein; flott wieder raus – das geht ... Langfristig orienterte Anleger fühlen sich in andere Assetklassen wahrlich besser aufgehoben. Solange BTC/USD unterhalb von 58.000 USD notiert, solange sollten Marktteilnehmer Vorsicht walten lassen. Mit weiteren Kursverwerfungen mit abwärts gerichteter Tendenz ist zu rechnen – seien Sie wachsam!

Bis zur kommenden Ausgabe – bleiben Sie gesund und munter – und vielseitig Trading-interessiert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.