Bitcoin – Amazon macht den nächsten Schritt

Der Bitcoin etabliert sich zunehmend in der ersten Börsenliga. Nachdem die Chicagoer Terminbörse CME ankündigte einen Future aufzulegen und den Bitcoin damit für Großinvestoren greifbar zu machen, geht Amazon nun ebenfalls einen Schritt in die Bitcoin-Welt. Mehr dazu hier . Wir werden uns um 18.00 Uhr im Webinar mit den Rekorden an den Märkten beschäftigen und uns ansehen ob die Party bei der Lufthansa und der Commerzbank weitergeht. Zur Anmeldung geht’s hier