Bitcoin: +8% - Krypto vor neuem Sprung?

Bitcoin (BTC/USD) (Wochenchart): Kaufinteresse am Support

Von Manfred Ries

Montag, 24. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

die Feiertage neigen sich dem Ende entgegen. In den USA wird bereits am heutigen Montag gehandelt – und in unserer Redaktion kräftigst analysiert. Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Am Pfingstmontag interessant: die …

…KRYPTOS – hier möchte ich Sie auf die graziöse Ausgangslage bei Bitcoin (BTC/USD) aufmerksam machen. Oben habe ich den aktuellen Wochenchart für Sie abgetragen. Die letzte Kerze stellt den Kursverlauf vom Montag dar. Diese bildet den Grundstein für die Wochenkerze. Mit ihrem weißen Kerzenkörper (Stand Montag) zeugt sie von positiver Nachfrage nach zwei extrem schwachen Handelswochen. Wie zuletzt ausgeführt, hat BTC/USD innerhalb kurzer Zeit 50 Prozent an Wert verloren! Meine kritischen Worte der jüngsten Vergangenheit waren also nicht aus der Luft gegriffen. Aber ich sagte auch: »Ganz klar: BTC/USD ist hoch lukrativ: wenn man die Spielregeln des Krypto-Marktes kennt.« (Newsletter; 19.5.2021)

Und – ja, aktuell erstaunt der BTC-Chart sogar mich – und das auf der positiven Seite. Denn die ansteigende 200-Tagelinie bekundet, technisch betrachtet, einen intakten Aufwärtstrend. In der Vorwoche wurde dieser gleitende Durchschnitt von den BTC-Kursen nach unten hin getestet. Ganz klar ersichtlich: Im Bereich des MA(200) ist Kaufinteresse spürbar! Die überverkaufte Marktsituation – ersichtlich am abgebildeten DIX-Indikator – wurde zwischenzeitlich bereinigt. Die neue Handelswoche begann oberhalb des MA(200); BTC/USD stieg am Montag in New York um 2600 USD – ein Zeichen von Stärke. Kurs aktuell: 37.400 USD (+7,6%). Die entscheidenden Schlüsselmarken sind im Auge zu behalten, ebenso die Regeln des Money Managements.

In der kommenden Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader© werde ich auch darlegen, was es mit dem oben erwähnten DIX-Indikator auf sich hat. Ein Indikator, der mir gerade bei Kursübertreibungen sehr ans Herz gewachsen ist – ich möchte ihn nicht mehr missen!

Bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert. Ich wünsche Ihnen einen schönen und gelungenen Start in die neue (Handels)Woche! Bis zur nächsten Ausgabe,

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

